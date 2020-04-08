Новая сделка ОПЕК+ невозможна без США и Саудовской Аравии

Мир замер в ожидании предстоящей встречи стран ОПЕК+. Уже завтра, 9 апреля, крупнейшие экспортеры нефти должны принять решение о беспрецедентном сокращении добычи ради спасения нефтяного рынка. Чтобы стабилизировать цены страны ОПЕК+ должны снизить производство сырья не менее, чем на 10 млн баррелей в день.

Что это дает России?

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОГЛАСОВАНЫ»

«Котировки Brent, торгуемые на уровне $34 за баррель свидетельствуют о том, что рынок живет ожиданием успеха предстоящих переговоров. Хотя большинство внешних факторов говорит о том, что новое соглашение едва ли будет долгосрочной сделкой, создающей механизмы регулирования нефтяного рынка, - отметил политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. - Проработать сделку подобного масштаба (как по объемам, так и по количеству участников) за столь короткий срок – непосильная задача. И перенос встречи на несколько дней является лишним свидетельством того, что соглашение все еще не готово».

«Сегодня, после серии заявлений со стороны США, уже очевидно, что новая сделка ОПЕК+ будет заключена. Или скажем так, скорее всего, будет заключена. А судя по утечкам из Минэнерго о трехмесячном сроке новой сделки, ее предварительные параметры уже согласованы, - поддержал коллегу доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

Эксперты отмечают, что главная новость предстоящих переговоров – состав участников сделки будет максимально расширен. Бразилия и Норвегия уже объявили о готовности сократить свою добычу. США наряду с Канадой также войдут в обновленный состав ОПЕК+. Условие у США одно – искусственно они сокращать добычу не будут, в рамках сделки учтут естественное падение сланцевой добычи (порядка 1 млн б/д).

Присоединение к сделке США - шаг безусловно вынужденный. За прошедшую неделю в связи с падением мировых цен на нефть о банкротстве объявили четыре американские сланцевые компании. Финансовый удар оказался сокрушительным. К примеру, одну из уже подавших на банкротство компаний (Whiting Petroleum) оценили в $37 млн, а на заре «сланцевой революции» ее капитализация достигала $11 млрд. Разница – безвозвратные потери инвесторов и фондового рынка.

Всего в США зарегистрировано около 6 тысяч сланцевых компаний, и около 80% из них вынуждены будут пройти через санацию. Обвал фондовых котировок потребовал переоценки всех (не только сланцевых) крупнейших корпораций США. Всего за неделю переоценка по корпоративным долгам превысила $250 млрд. Кредитные рейтинги попавших под санацию компаний опустились на уровень мусорных облигации.

ТРОЕ КРУПНЕЙШИХ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

«Что в реальности (не в виртуальном пространстве фондового рынка) означает присоединение США к глобальной сделке по выравниванию баланса на мировом рынке нефти? Фактически, это означает политическую победу России», - убежден Леонид Крутаков.

Участие США (пусть даже в ограниченном формате) в выработке единого решения создает исторический прецедент. Впервые три ведущих игрока нефтяного рынка (США, Россия и Саудовская Аравия) окажутся в одной упряжке. Мало того, сделку планируется закрепить на заседании министров энергетики стран-участниц G20, которое пройдет 10 апреля (на следующий после ОПЕК+ день). То есть на уровне ведущих потребителей нефти. В итоге мир получит не рыночную, а политическую сделку.

Единственным раздражающим фактором является двуличная политика Эр-Рияда.

«Когда саудиты говорят, что «у нас добыча 12 млн баррелей в день» — это не соответствует действительности. У них добыча как была 9 млн, так и осталась 9 млн. Они увеличили не добычу, они увеличили выброс нефти на мировые рынки. Еще до срыва сделки ОПЕК+ они накопили колоссальные резервные объемы нефти в Японии, в Роттердаме, просто на танкерах, - отмечает экономист Михаил Делягин в своей колонке на Полит.ру. - Это не только те объемы, которые нужно везти в Европу и терять деньги, так сказать, на взлетевших ценах за фрахт. Нет, эти резервные объемы создавались загодя, целенаправленно. А значит саудиты знали, что сделка развалится, и сами сознательно шли на ее срыв. И сейчас смешно слышать, что это, якобы, Россия всему виной».

Расчет был прост. Ценовым шоком и демпингом (Эр-Рияд), а также игрой на резкий обвал цен на рынке «бумажной нефти» (Вашингтон) вынудить Россию пойти на односторонние меры по сокращению добычи. Однако негативные эффекты быстрее и сильнее всего ударили по сланцевой отрасли США и фондовому рынку в целом.

ДОГОВОР НА ТРИ МЕСЯЦА

В итоге именно США пришлось искать возможности для заключения большой сделки и принуждать к ней, в первую очередь, саудитов. Последние сегодня пытаются еще раз разыграть мошенническую схему с накопленными резервами.

Саудовская Аравия предлагает договариваться о сокращении добычи в рамках новой сделки ОПЕК+ с текущих уровней производства. А поскольку заявили они нереальные 12,3 млн б/д, то планируемое для Saudi Aramco снижение в 3 млн б/д де факто сохранит их прежний уровень добычи. Проще говоря, ничего для Эр-Рияда не изменит.

«Нежелание крупнейших игроков сокращать добычу, даже перед лицом глобального кризиса на рынке, вполне закономерно, - говорит Олег Бондаренко. - Проблема чисто техническая: производители просто не могут остановить добычу без риска потерять ее в будущем. Специфика бизнеса предполагает крупные инвестиции на начальной стадии и долгий период функционирования скважин с низкими операционными издержками на горизонте 20–30 лет. Поэтому базовая стратегия нефтяных стран — как можно дольше не останавливать добычу, стараясь пережить трудные времена. Россия в текущих обстоятельствах имеет хороший запас прочности: самые низкие в мире затраты на добычу и солидный валютный резерв в ФНБ дают нашей стране все козыри в руки. Конечно, на завтрашнем заседании стороны, скорее всего, договорятся о сокращении, но это будет кратковременная сделка, которая просуществует до тех пор, пока не появятся первые признаки восстановления спроса».

«Оговоримся, правда, что новая договоренность будет действовать в течение краткосрочного периода — 2-3 месяцев, до тех пор, пока не возникнут предпосылки для восстановления спроса, - резюмирует Михаил Делягин. - Будет обозначена какая-то реперная точка, чтобы оценить перспективы рынка. Пока мы наблюдаем объективно низкий спрос из-за истерики по поводу коронавируса. Но истерика рано или поздно пройдёт, Китай уже сейчас восстанавливается семимильными шагами, правда, непонятно, на какие экспортные рынки Китай будет ориентироваться. Саудовскую Аравию незадолго до кризиса китайцы назвали крайне нестабильным источником поставок».

Кроме того, эксперт предлагает посмотреть, как будет восстанавливаться мировая экономика в целом после нынешней истерии. Если спрос быстро не восстановится, можно будет продлить сделку. Если темпы восстановления составят хотя бы четверть того, что демонстрирует сегодня Китай, то, наверное, ограничения будут смягчены.

«Думаю, сокращения в рамках новой сделки будут пропорциональными, ключевые игроки в этом заинтересованы. А значит весьма вероятно, что нам удастся создать работающий механизм, и на соглашение следует смотреть с умеренным, но все же оптимизмом», - резюмирует Михаил Делягин в «Полит.ру».