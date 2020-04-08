Новые меры защиты безработных: какие дополнительные выплаты предложил президент

Россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом, надо оказать дополнительные меры поддержки. Об этом заявил президент Владимир Путин во время видеосовещания с главами регионов.

Меры предлагаются такие.

1) Всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, пособие по безработице должно выплачиваться по верхней планке — в течение трех месяцев, то есть апреля, мая и июня. Верхняя планка пособия с 1 апреля у нас установлена в размере минимального размера оплаты труда — 12 тысяч 130 рублей. То есть именно столько будет начисляться автоматом всем, кто с начала марта официально зарегистрировался безработным — независимо от их стажа и размера былой зарплаты.

Президент также потребовал, чтобы пособие максимально просто было получить дистанционно.

- Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям, - пояснил он.

2) Семьям с детьми, где родители оказались временно безработными, президент предлагает в ближайшие три месяца, дополнительно к имеющимся пособиям на детей, выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.

3) При начислении выплат на детей от трех до семи лет и других пособий тем, кто оказался безработным, не будут учитывать доход, который был раньше по месту работы. Как заметил президент, эти выплаты должны начисляться, исходя «не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи».

До сих пор предполагалось, что право на это пособие будут иметь семьи с доходом ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. Доход этот рассчитывается, исходя из средних заработков за год. Но, понятно, что те, кто сейчас в связи с коронавирусом может потерять работу, еще пару месяцев назад могли иметь вполне неплохие доходы.