2020-04-08T17:54:00+03:00
Политика

Эксперт: Путин не зря вспомнил половцев и печенегов, говоря о борьбе с вирусом

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал выступление президента
Игорь ЯКУНИН
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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.Фото: YouTube
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Перед совещанием с губернаторами президент России сделал заявление, которое мы попросили прокомментировать директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова.

- Дмитрий Владимирович, президент, говоря о борьбе с пандемией, вспомнил, что страну нашу терзали и печенеги, и половцы, а сейчас терзает вирус — но мы отразим и такое нападение. И еще процитировал Ветхий завет.

- Сравнение с массовыми набегами орд кочевников из Дикого поля объяснимо — 10 веков назад это тоже был своеобразный вирус для Руси. И те нападения как раз сравнимы с наступлением вируса извне (с юга ли, с востока — из чуждых нам мест). Наступление внезапное, жестокое, но не фатальное. В этом есть такая красивая и сильная ассоциация.

Что касается высказывания, которое относят к царю Соломону «Все проходит и это пройдет»... Отсылы и к Ветхому, и к Новому заветам используются не в первый раз. Традиционно президент ассоциирует наш путь с основами христианства.

- Он призвал общество быть единым в благодарности к врачам и волонтерам, выполняющим высшую миссию и о повышенной готовности медучреждений.

- Что касается врачей - в этой ситуации разбираться придется дольше и серьезней. Мы видели, как «оптимизировалась система здравоохранения» в последние годы — сокращались больницы, сокращался медперсонал. И людям в белых халатах сейчас как на фронте приходится бороться за спасение населения. Благодарность со стороны всего общества в их адрес, конечно, необходима. Но уже пора говорить и об ответственность тех, кто довел здравоохранение до такого уровня. И о том, как из этой ситуации выходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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