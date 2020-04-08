Ученые додумались, почему тесты на коронавирус безбожно врут

Медики говорят о том, что лабораторные тесты на коронавирус SARS-CoV-2 не точны, практически с самого начала тестирования. Кажется, ученые-врачи близки, наконец, к разгадке этого феномена.

На прошедшем на днях медицинском конгрессе «Человек и лекарство» директор клиники пульмонологии и респираторной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, руководитель клинического отдела НИИ пульмонологии ФМБА России, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что точность существующих ПЦР-тестов для выявления новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 составляет не более 70–80%. А это значит, что даже высокоточные лабораторные тесты «врут» довольно часто.

- Чувствительность метода ПЦР – 70–80%. У нас есть пациенты с отрицательными результатами теста, но у них есть болезнь COVID-19, – уточнил эксперт, выступая с докладом об основных ошибках при маршрутизации пациентов с внебольничной пневмонией.

Главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России, заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сергей Авдеев. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Исследования проведены масштабные, выборка 1,4 тыс. пациентов. У 300 из них был отрицательный лабораторный тест на SARS-CoV-2, но результаты компьютерной томографии легких показывали изменения, характерные для новой коронавирусной инфекции.

- Таким образом, наиболее чувствительным тестом для диагностики больных COVID-19 является компьютерная томография легких. Чувствительность методов КТ выше, чем методов ПЦР-диагностики, — сделал вывод пульмонолог Сергей Авдеев.

Свою версию, почему тесты «врут», высказала санитарный врач калининградского управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Как считает медик, вирус, как правило, проникает в организм человека через рот и нос, откуда берут мазок для анализа. Но бывает и так, что вирус «оседает» глубже — в нижние отделы дыхательных путей. И когда у больного развивается пневмония, такие тесты могут быть отрицательными.

- Надо идти дальше — надо изучать мокроту или делать различные другие манипуляции у этого больного, что иногда невозможно в связи с тяжестью его состояния и с опасностью заражения медицинского работника, — пояснила санитарный врач.

Также ученые-медики пришли к выводу, что вирус, вероятно, может накапливаться в организме. Поэтому при первичных лабораторных исследованиях результат отрицательный, а на десятый день исследования мазок дает положительный результат.

Санитарный врач также подчеркнула, что коронавирус имеет достаточно высокую заразность и может сохраняться на различных поверхностях до 3-х суток. Заболевание COVID-19 протекает у людей по-разному и причина может быть, в том числе, и в той «дозе» вируса, которую человек получил при заражении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766839" frameborder="0"></iframe> Ученые планируют запустить разработанные совместно с Японией экспресс-тесты на коронавирус в апреле.Такая диагностика займет не более получаса в противовес традиционному тесту ПЦР (метод полимеразной цепной реакции), который требует нескольких часов

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