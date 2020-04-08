2020-04-08T18:24:15+03:00
Экономика

Георгий Бовт об обращении президента к народу: «Денег нет, поэтому экономику будут размораживать»

Политолог объяснил смысл новых инициатив главы государства
Дмитрий КОЗУРОВ
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Журналист, политолог Георгий Бовт на радио `Комсомольская правда`.Журналист, политолог Георгий Бовт на радио `Комсомольская правда`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В выступлении президента Путина на селекторном совещании с губернаторами прозвучало два ключевых сигнала. Так считает известный политолог Георгий Бовт, прокомментировавший очередное выступление главы государства для «Комсомольской правды».

- Первый сигнал – денег особых в казне нет, - уверен Бовт. – Отсюда и такие скромные меры поддержки. И близко нет ничего, о чем просил бизнес в виде освобождения от налогов, кредитных каникул или субсидирования зарплат. А второй тезис явно следует из первого – экономика должна работать.

Путин заявил, что стране нужен «четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков», а всех остальных призвал «не «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями». А ведь еще недавно в указе главы государства были перечислены только отрасли народного хозяйства, которые могут продолжать работу в условиях нерабочих дней.

- Стало ясно, что нельзя заморозить все. Иначе платить пособия по безработице скоро придется десяткам миллионов человек, - сказал Георгий Бовт.

Вероятно, скоро мы увидим перечень, о котором сказал президент, и многие компании смогут возобновить работу.

- Путин стал чаще выступать по поводу коронавируса. Вчера он общался с врачами, сегодня вот с губернаторами. Это положительный сигнал: президент не где-то там на удаленке, а держит руку на пульсе. В России людям особенно важно понимать, что первое лицо государство не прячется от проблем, а держит ситуацию под контролем, - подчеркнул Георгий Бовт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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