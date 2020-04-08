«Столото» притянуло в «Магнит»

Месяц назад распространитель лотерей провел эксперимент в краснодарских магазинах: как будут продаваться билеты? Покупатели «Магнита» оценили нововведение, поэтому продажи в его магазинах стартуют и в других регионах - Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. А в последние дни весны лотерея уже будет доступна в 18,5 тысячах магазинов 65 регионов.

- Пандемия коронавируса существенно сказалась на продажах билетов государственных лотерей. Снижение продаж в офлайне, связанное с введением режима самоизоляции, компенсируется развитием онлайн-сервисов и выходом в новые сети продуктового розницы. Это позволит «Столото» сохранить объем целевых отчислений государству от лотерейной деятельности. Партнерство с «Магнитом» даст участникам лотерей удобную возможность приобретать билеты гослотерей в магазинах у дома, - рассказал директор по продажам «Столото» Роман Роменский.

По его словам, с 2014 года, когда все лотереи в России стали государственными, «Столото» удалось полностью остановить деятельность нелегалов лотерейного бизнеса. Гослотереи перечислили в бюджет страны больше 23 млрд. рублей, распространители билетов создали свыше 10 тысяч рабочих мест. Из них более 4,2 тысяч рабочих мест обеспечивают непосредственно операторы и распространители лотерей, а еще свыше 5,5 тысяч – это сотрудники, работающие в более, чем 200 компаниях малого и среднего бизнеса специализированной розничной сети по продаже лотерей. Сейчас, когда точки продаж закрыты, «Столото» помогает распространителям поддерживать бизнес и полностью сохраняет численность работающих в нем людей.

Фото: предоставлено Столото

Что в «Магните»?

В сетевых магазинах продаются билеты «Русского лото», «Золотой подковы», «Жилищной лотереи», «Гослото «4 из 20», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «5 из 36».

Скорее всего, в «Магните» можно будет не только купить билеты по цене от 40 до 200 рублей. Сейчас рассматривается возможность организации выплат выигрышей победителям. Кстати, уже сейчас выигрыши выдаются в отделениях Почты России и в сети магазинов «у дома» «Бристоль».

Хорошая новость

Из-за пандемии коронавируса, когда лучше не выходить из дома без крайней необходимости, «Столото» увеличило срок, в течение которого можно обратиться за получением выигрыша. Срок обращения по тиражам, которые проводятся в апреле 2020 года, продлен до октября 2023 года.