Отсрочка по страховым взносам для малого и среднего бизнеса в 2020 году: когда начнет действовать и для каких предприятий

Предприятия малого и среднего бизнеса получили дополнительные льготы на период экономического кризиса в 2020 году, связанного с эпидемией коронавируса.

- В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это уже сделали для микропредприятий, - заявил в среду президент Владимир Путин, выступая перед губернаторами.

При этом глава государства дополнительно обратил внимание на то, что не должно возникать ситуации, когда после завершения льготного периода перед предприятием возникнет необходимость сразу заплатить всю сумму долга.

- Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса, - сказал глава государства. - Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

- Распространить отсрочку страховых платежей на малые и средние предприятия — это очень хорошее решение, ведь раньше такая мера касалась только микропредприятий — тех, чья численность не превышает 15 человек, - прокомментировал для «КП» выступление Путина глава «ОПОРы России» Александр Калинин. - А сейчас ей смогут воспользоваться все 6 млн субъектов МСП, общая численность персонала на таких предприятиях почти 20 млн человек.

Что касается предложений по дальнейшей поддержке предприятий, то объединения малого и среднего бизнеса уже во вторник направили главе государства свои предложения.

- В отношении предприятий, продолжающих работать, мы просим о прямом субсидировании зарплаты за апрель, исходя из размеров средней зарплаты по стране, - продолжил Калинин. - Еще одна мера поддержки — списание долгов предприятиям, ставшими банкротами в результате кризиса, к сожалению, будут и такие. И еще мы предлагаем распространить режим поддержки и на НКО — это волонтеры, профессиональные объединения правозащитников, всего в стране 200 тысяч таких объединений, они насчитывают миллионы человек. Некоммерческие объединения не включены пока ни в какие программы поддержки, а ведь они существуют только на членские взносы и добровольные пожертвования, в кризис их величина существенно уменьшится.

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