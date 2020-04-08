"Коронавирус: война информационная, а не инфекционная!"

"Трупы вывозят целыми фурами!", "Морги переполнены!" "ИВЛ не хватает" - такими ужасами пестрят ленты новостей и социальные сети.

Уважаемые читатели, это - война. Но не война коронавируса против человечества, а информационная война финансовых воротил против уже и без того перепуганного населения сотен стран.

Так как я в информационном пространстве действую достаточно давно, то научился распознавать приёмчики "рядовых, офицеров и генералов" информационного фронта.

Нового тут ничего нет. Все вы, наверное, слышали выражение "словесные интервенции Центрального Банка" - это когда финансовый регулятор выступает с заявлениями с целью погасить панику на финансовом рынке и поддержать рубль. Вот это из той же оперы, только с другой стороны - если кто-то нас информационно атакует, то кто-то должен информационно защищать.

Так вот, если на финансовом рынке государство это делает, то в нынешней коронавирусной информационной войне я защитников пока что не вижу, только атакующих.

С самого начала этой коронавирусной истории меня преследуют ощущения, что кто-то очень эффективно манипулирует общественным сознанием, вбрасывая то тут, то там апокалиптические прогнозы от неназванных "экспертов".

Вот пример подобной "нетленки".

"В распоряжении Guardian оказался составленный в Public Health England прогноз, согласно которому эпидемия коронавируса продлится в стране до весны 2021 года, госпитализированы могут быть 7,9 миллиона человек, переболеют 80% населения".

Вдумайтесь в апокалиптические цифры: "госпитализированы могут быть 7,9 миллиона"!

Ни в одной стране мира нет такого количества больничных коек!

Этот "шедевр" был опубликован в одной из российских газет 16 марта с подзаголовком "Британские врачи дали страшный прогноз эпидемии в своей стране". Само письмо "британских ученых" было направлено правительству 14 марта. В нём содержатся требования "введения более жестких мер по социальному дистанцированию".

Далее в публикации есть такой пассаж:

"Independent, между тем, напечатал слова пожелавшей остаться анонимным врача, борющейся с коронавирусом: «Если мы пойдем по пути Италии, то через две недели у нас кончатся койки в реанимациях. Позвольте, как врачу, который работает с зараженными COVID-19 пациентами, сказать: «Вы не представляете, насколько все плохо».

У меня возникает закономерный вопрос: если это действительно врач, компетентный профессионал, отчего же он "пожелал остаться неизвестным"?

Собственно, после этих публикаций в Великобритании началась страшная паника: даже самый обычный кашель может довести окружающих до инфаркта!

Общество парализовал страх.

Дезинфекция гроба перед похоронами жертвы коронавируса в Бельгии.Фото: REUTERS

А это - именно то, что нужно кукловодам.

Напомню: Лондон - один из мировых финансовых центров. Там очень много крупных финансистов мирового уровня. Все они очень умные люди... но всего лишь люди! Им тоже страшно!

Конечно же, всё это не могло не отразиться тут же на фондовых, валютных и сырьевых биржах - начался обвал!

Падало всё - цена на нефть - в три раза, акции одного из российских банков - в два раза, даже евро упал к доллару почти на 10%. Про валюты развивающихся стран и стран с сырьевой экономикой и говорить нечего - там все совсем печально.

США очень долго держались - всем же понятно, что, если поддаться панике, то экономический кризис убьёт людей не меньше, чем вирус. Но в информационной войне они проиграли! Увы, это обратная сторона свободы слова, свободы печати и прочих демократических свобод. По сетям ходят видеоролики, в которых дамочки с силиконовыми губами, представляясь "врачами" или "медсестрами" живописуют "коронаровирусный апокалипсис": вот целая рефрижераторная фура подъехала к зданию - "это для вывоза трупов умерших от коронавируса", вот в кадре аппараты ИВЛ - "их катастрофически не хватает" (но аппараты в кадре почему что стоят замотанными в плёнку).

Коллега из Армении прислал мне ссылку на видео с ремаркой: "Герман, это страшная зараза!"

На видео "американская доктор" с опухшим лицом и силиконовыми губами рассказывает о том, что "мы все умрём". Я выключил ролик на фразе "миллионы людей в Нью-Йорке штурмуют больницы!"

Мне сразу стало ясно, что это - чистой воды враньё и информационная диверсия.

Во-первых, не могут "миллионы людей в Нью-Йорке" одномоментно заразиться коронавирусом!

Во-вторых, даже если бы были "миллионы заболевших", они физически не могли бы подойти к больнице - была бы такая толпа, что не протиснуться.

К чему приводят такие информационные диверсии? Да к тому, что перепуганные люди, даже не имеющие никаких симптомов заболевания, побегут в больницы - проверяться на коронавирус! И к чему это приведет? Правильно - к росту распространения вируса - потому что единицы действительно больных в такой толпе перезаражают тысячи здоровых. Что мы сегодня и наблюдаем, судя по новостям из США.

Совершенно очевидно, что те, кто распространяет такие панические сообщения и видео, делают это не по глупости или незнанию, а намеренно.

Какова цель? Напугать, посеять панику, дестабилизировать обстановку!

Все это приводит к дальнейшей лихорадке на бирже, коллапсу экономики.

Одна дама и Фейсбуке настойчиво допытывалась у меня: "Кто же за всем этим стоит?"

Я ответил: "Ну, неужели трудно воспользоваться поисковиком? Сразу выйдет весь список с именами, фамилиями, фотографиями, домашними адресами, и паспортными данными".

Подготовка кроватей для полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка.Фото: REUTERS

Глупый вопрос. Понятное дело, что те, кто все это проворачивает, не афишируют себя. Люди, которые понимают, как нажить триллионы на биржевом катаклизме, и, главное, имеют достаточно денег для этого, могут нанять самых умных, самых компетентных специалистов в любой области - от здравоохранения до политологии, от финансов до журналистики. Лучшие умы - в их распоряжении.

Соответственно, и те, кого они наняли для информационных коронавирусных диверсий, тоже щи лаптем не хлебают - большинство "вбросов" такие, что не подкопаешься. И за руку поймать и доказать что-то сложно - инфоповод - вот же он - коронавирус. Сама ВОЗ объявила "пандемию"! "Караул, спасайся, кто может!"

Всё, что я пишу, не повод недооценивать угрозу этой инфекции. Противоэпидемические меры нужны? Безусловно!

НО ЭТИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗУМНЫМИ!

Потому что от вируса, даже при плохом прогнозе, может умереть 3% - не от числа всего населения, а от числа заболевших. А вот от передозировки алкоголем у нас умрёт больше - потому что процент нужно брать от всего населения. Сколько процентов населения у нас в России не бухают? А? Сколько-сколько? Дайте мне микроскоп, я так не вижу.

У нас за каждые новогодние праздники смертность от отравления некачественным алкоголем, передозировки алкоголем, и от сердечнососудистых осложнений, связанных со злоупотреблением спиртным смертность увеличивается в разы! Всего за 8-9 дней. А если три месяца сидеть на карантине?

Вы в курсе, что в Якутии люди за неделю выгребли все запасы алкоголя в магазинах, и, перепившись, стали убивать друг друга?

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ПОКАЗАЛА СООТНОШЕНИЕ ДУРАКОВ И УМНЫХ В ПРАВИТЕЛЬСТВАХ РАЗНЫХ СТРАН.

Я и раньше немцев и корейцев очень уважал, а после коронарусной истории я ими просто восхищаюсь! Эти народы выбрали себе умную власть. Заметим: никаких тотальных "карантинов" ни в Германии, ни в Южной Корее не было! Потому что руководства этих стран четко понимает: если всю страну посадить на карантин, это приведет к еще большим жертвам.

БОльшая часть населения продолжала работать. Конечно, ограничения были введены, но упор был сделан на тестирование всех, кто был в зоне риска, выявление всех, кто был в контакте с заболевшими и самоизоляцию возрастной группы риска.

В итоге в этих странах смертность от коронавирусной инфекции самая низкая в мире - около 1% из тех, у кого инфекция выявлена. Уверен, что этот показатель на сегодня самый достоверный. Потому что и немцы, и корейцы охватили тестированием огромную массу населения. По закону больших чисел, если и есть погрешность, то она минимальная.

А такой показатель смертности - 1% от заболевших - не намного выше, чем у обычного гриппа. Про опасные виды гриппа я не говорю - при птичьем гриппе смертность была 15% - то есть, в 15 раз выше!

Что из этого следует? Всем народам и всем правительствам других стран - и нам в том числе - есть смысл брать пример с немцев и корейцев:

ЭТИ УМНЫЕ ЛЮДИ СМОГЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ, НЕ ПОДДАЛИСЬ ВСЕОБЩЕЙ ИСТЕРИИ И ПАНИКЕ!

Ну, а мы чем хуже?

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