2020-04-08T20:23:55+03:00
Звезды

Контурная пластика, подтяжка, новый нос: как меняли внешность Собчак, Тодоренко, Седокова и Ивлеева

Пластический хирург раскрывает секреты преображения популярных телеведущих и певиц
Ирина ВИКТОРОВА
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Кадр из шоу "Осторожно Собчак!"Кадр из шоу "Осторожно Собчак!"
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Самоизоляция заставила поклонников еще пристальнее присмотреться к лицам своих кумиров. Конечно, самая популярная тема при обсуждении главных красавиц нашего шоу-бизнеса – как они сохраняют молодость и красоту. Предположений у хейтеров масса – всех подряд теперь подозревают в обращении к пластическим хирургам. Из-за уколов красоты, которые теперь делают массово звезды «от 20 и старше», разобраться без специалиста кто какие процедуры и операции сделал сложно. Точеные скулы, гладкие лбы, отсутствие порой даже мимических морщинок, накаченные губы – все это делает многих артисток похожими друг на другу. Многих, но не всех. Мы вместе со специалистом подтвердили или опровергли самые частые предположения о пластических операциях звезд. Чаще всего последние недели «подозревают» телеведущих Ксению Собчак, Регину Тодоренко, Анастасию Ивлееву, певиц Анну Седокову и Любовь Успенскую.

Пластический хирург Frau Klinik Андрей Евгеньевич Копасов помогает разобраться: кто делал пластику, а кто ограничился походом к косметологу.

Гладкая Тодоренко

Одна из самых популярных телеведущих, блогер, счастливая мама и жена 29-летняя Регина Тодоренко выглядит прекрасно – ни одной морщинки. Неужели уже делала операции?

Регина Тодоренко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Регина Тодоренко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«У Регины Тодоренко никаких пластических операций не было. На лицо работа только косметолога. Возможно, что мы видим результаты контурной пластики: это инъекционная методика заполнения морщин, а также коррекции формы, объемов и контуров лица за счет введения филлеров (наполнителей). Один из результатов - улучшение качества кожи. Одна из самых популярных процедур в контурной пластике - коррекция лица филлерами для точечных инъекций. Многие делают биоревитализацию – в этом случае инъекциями мобилизуются внутренние силы организма на выработку коллагена и эластина, увлажнение кожи и ее регенерацию. А вот коррекция филлерами направлена на восстановление утраченных форм и объемов губ, скул, носа, овала лица и разглаживание морщин».

Маленький носик Седоковой

36-летняя Анна Седокова в инстаграме размещает фото, пропущенные через фильтры. А на форумах ее поклонники разглядывает снимки звезды без фотошопа – разница ощутима.

Анна Седокова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Седокова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Про Анну Седокову могу сказать тоже самое, что и про Регину Тодоренко: возможна контурная пластика и работа над качеством кожи у косметолога. Однако, сравнив ее нынешние фото те, где певице 20 лет, можно заметить изменения формы носа. Возможно, что она сделала ринопластику».

Натуральная Настя

29-летняя Ивлеева не стесняется появляться в прямых эфирах инстаграма без грима. Блогер и телеведущая хороша собой. Многие сомневаются – неужели «все свое»?

Настя Ивлеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Настя Ивлеева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ивлеева Настя — очень натуральная девушка. Во всех смыслах этого слова. Никаких пластических операций у неё я не могу отметить».

Собчак без горбинки

На карантине хейтеры вновь принялись обсуждать внешность 37-летней Ксении Собчак, заподозрив ее в пластических операциях. Телеведущая не стесняется выходить в прямые эфиры соцсетей без макияжа. Не так давно Собчак рассказала, что не скрывает: она делает ботокс.

Ксения Собчак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Собчак.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Ксения Собчак — хорошая подруга нашей клиники. Никаких пластических операций кроме исправления горбинки носа (о которой она сама говорила) у неё нет. Более того, на консультации Собчак у профессора Сергея Николаевича Блохина – доктор сказал Ксении о том, что никакие пластические операции сейчас ей не нужны».

Вторая молодость Любови Успенской

66-летняя Любовь Успенская выглядит на 10 лет моложе своего возраста. В чем секрет ее молодости?

Любовь Успенская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любовь Успенская.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«А вот по фото Успенской можно предположить и заметить подтяжку лица, круговую блефаропластику. Если посмотреть на верхнюю треть лица, то можно предположить также эндоскопическую подтяжку лба. Ухоженное лицо Любови Успенской предполагает также работу косметологов».

Справка

Контурная пластика – метод устранения морщин, коррекции объема и формы губ, формирования контура лица с помощью введения в дерму гелей (филлеров), имеющих в своем составе гиалуроновую кислоту. Чаще всего звезды с помощью этой процедуры устраняют носогубные складки, морщины в уголках глаз, между бровей и на лбу, меняют форму губ и подбородка, корректируют носослезную борозду, поднимают опущенные уголки рта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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