Выводы ученых: загрязненный воздух помогает коронавирусу убивать людей

Проанализировав данные, собранные по 3080 округам США, исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне обнаружили, что чем больше в воздухе крошечных частиц под кодовым названием PM 2.5, тем выше смертность от коронавируса, пишет New York Times.

PM 2.5 — это воздушный загрязнитель, крошечные частички размером до 2,5 микрометров (мкм). Согласно исследованию, в районах, где до пандемии уровень загрязнения воздуха был выше, пациенты, зараженные коронавирусом, с большей вероятностью умрут от инфекции, чем пациенты, проживающие в местах с более благоприятной экологической обстановкой.

ГРЯЗНЕЕ ВОЗДУХ – СИЛЬНЕЕ РИСКИ

Работа гарвардских ученых стала первым исследованием, которое наглядно показало четкую связь между смертями от COVID-19 и другими заболеваниями, обусловленными длительным воздействием мелкодисперсных частиц PM 2.5.

— Результаты нашей работы позволяют предположить, что длительное воздействие загрязненного воздуха на организм человека значительно повышает вероятность наиболее тяжелых осложнений, вызываемых новым коронавирусом, — заключили специалисты.

Для работы они взяли данные по количеству частиц в воздухе США за последние 17 лет, а также статистику летальных случаев от коронавируса до 4 апреля 2020 года. Как отмечает руководитель исследования, профессор биостатистики Гарвардского университета Франческа Доминичи, даже незначительное повышение уровня загрязнения воздуха при длительном воздействии на организм приводит к развитию тяжелых осложнений и смерти пациента от коронавируса на 15%. И это несмотря на другие факторы риска — количество курильщиков или плотность населения!

По ее мнению, сейчас необходимо сконцентрировать все медицинские ресурсы там, где загрязнение воздуха сильнее, так как именно там следует ожидать самое большое число инфицированных.

Эта работа – часть более крупного исследования, которое позволяет понять, как воздействие грязного воздуха влияет на восприимчивость к коронавирусу. На сегодня COVID-2019 выявлен почти 1,5 млн людей во всем мире, его жертвами стали почти 82 тысячи человек.