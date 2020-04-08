2020-04-08T23:58:50+03:00
В мире

Выводы ученых: загрязненный воздух помогает коронавирусу убивать людей

Исследования показали, что в районах с неблагоприятной климатической обстановкой люди чаще умирают от COVID-2019
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Ученые нашли связь между уровнями смертности от коронавируса и уровнем загрязнения воздуха в регионе.Ученые нашли связь между уровнями смертности от коронавируса и уровнем загрязнения воздуха в регионе.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Проанализировав данные, собранные по 3080 округам США, исследователи из Гарвардской школы общественного здоровья в Бостоне обнаружили, что чем больше в воздухе крошечных частиц под кодовым названием PM 2.5, тем выше смертность от коронавируса, пишет New York Times.

PM 2.5 — это воздушный загрязнитель, крошечные частички размером до 2,5 микрометров (мкм). Согласно исследованию, в районах, где до пандемии уровень загрязнения воздуха был выше, пациенты, зараженные коронавирусом, с большей вероятностью умрут от инфекции, чем пациенты, проживающие в местах с более благоприятной экологической обстановкой.

ГРЯЗНЕЕ ВОЗДУХ – СИЛЬНЕЕ РИСКИ

Работа гарвардских ученых стала первым исследованием, которое наглядно показало четкую связь между смертями от COVID-19 и другими заболеваниями, обусловленными длительным воздействием мелкодисперсных частиц PM 2.5.

— Результаты нашей работы позволяют предположить, что длительное воздействие загрязненного воздуха на организм человека значительно повышает вероятность наиболее тяжелых осложнений, вызываемых новым коронавирусом, — заключили специалисты.

Для работы они взяли данные по количеству частиц в воздухе США за последние 17 лет, а также статистику летальных случаев от коронавируса до 4 апреля 2020 года. Как отмечает руководитель исследования, профессор биостатистики Гарвардского университета Франческа Доминичи, даже незначительное повышение уровня загрязнения воздуха при длительном воздействии на организм приводит к развитию тяжелых осложнений и смерти пациента от коронавируса на 15%. И это несмотря на другие факторы риска — количество курильщиков или плотность населения!

По ее мнению, сейчас необходимо сконцентрировать все медицинские ресурсы там, где загрязнение воздуха сильнее, так как именно там следует ожидать самое большое число инфицированных.

Эта работа – часть более крупного исследования, которое позволяет понять, как воздействие грязного воздуха влияет на восприимчивость к коронавирусу. На сегодня COVID-2019 выявлен почти 1,5 млн людей во всем мире, его жертвами стали почти 82 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Смеются и просят сгонять за пивком": Уроженка Татарстана, работающая на круизном лайнере в Италии, рассказала, как ведут себя россияне, запертые на корабле из-за коронавируса
По словам девушки, на корабле много наших туристов, которым никак не удается вернуться на родину [фото]
Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета
Туристам, которые застряли на тайском острове, сказали, что долгожданный самолет в Россию отменяют. Пассажиры разъехались из аэропорта, но из новостей узнали, что «благополучно добрались до Толмачево»
Новости 24
Число погибших при пожаре дома престарелых в Москве возросло до четырех
Песков рассказал о покупке бейджа-блокатора вирусов
Airbus на треть сокращает производство самолетов из-за коронавируса
На Мальте от коронавируса скончался первый пациент
Кличко рассказал, как в Киеве борются с распространителями списка адресов "заболевших" киевлян
Причиной пожара в доме престарелых в Москве могло стать замыкание в проводке
Губернатор Самарской области рассказал президенту о борьбе с коронавирусом в регионе
Распространение коронавируса в мире: число зараженных превысило 1,35 миллиона человек
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве скончались еще семь пациентов с коронавирусом
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой
В России не выявлено повторных случаев заражения коронавирусом
Донбасс и Украина договорились об обмене пленными по формуле «10 на 8»
Россия готова сократить нефтедобычу на 14% в рамках ОПЕК+
Список россиян, желавших вернуться на родину, содержал около 15 тыс. несоответствующих действительности данных
«Это очень существенно»: губернатор Самарской области оценил меры президента по поддержке семей с детьми