Ординатор-волонтер из Москвы, заболевшая коронавирусом: Очень хочется скорее на работу!

С Натальей Забельниковой, ординатором Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, в первый раз мы говорили три недели назад. Она вызвалась работать волонтером с больными коронавирусом.

- Я уже 4 месяца совмещаю работу и учебу. И вижу, как много людей приходят в поликлинику и вызывают врачей на дом. Поэтому как только департамент здравоохранения предложил поучаствовать в борьбе с короновирусом, то сразу же присоединилась. Работаю в поликлинике, принимаю в кабинете “температурящих” больных, хожу на вызовы для забора мазков. Семья очень переживает. Но я заразиться не боюсь, строго соблюдаю меры профилактики, ношу маску и стараюсь не поддаваться панике.

С 29 марта Наталья находится в строгой изоляции домаФото: из личного архива

Но уже через неделю у Натальи нашли Covid-19.

- Как я могла заболеть... Не знаю! Ходила только на работу, общественным транспортом вообще не пользовалась, так как живу очень близко к работе. Утром 29 марта я должна была пойти на работу, на вызовы к больным. Проснулась утром с температурой 37,4 и першением в горле. Сразу же начала лечиться: принимать иммуномодуляторы, противовирусные, антисептиеские препараты для горла, полоскать горло и промывать нос солевыми препаратами, принимать таблетки от кашля. И очень много пила воды с лимоном. У меня взяли мазки, и через несколько дней диагноз подтвердился.

Наталья сама вызвалась работать волонтером с больными коронавирусом.Фото: из личного архива

Что было дальше? К счастью, у Натальи болезнь прошла легко:

- Долго был заложен нос, я неделю не чувствовала никаких запахов. Кашель быстро прошел, температура тоже. Я живу с молодым человеком, снимаем квартиру вместе с другой молодой парой. С 29 марта мы все в в строгой изоляции дома. Благо, у моих соседей вируса не нашли. Жду сейчас, когда придут брать мазок на 11-й день заболевания. Надеюсь, они будут отрицательными. Потому что уже очень-очень сильно хочется на работу.

Особых иллюзий о скорой победе над коронавирусом у Натальи нет:

- Надеюсь, что эпидемическая ситуация улучшится к лету. Всем советую чаще мыть руки мылом или спиртосодержащими средствами, не касаться лица, особенно рта, носа, глаз, стараться реже посещать места, где много людей.

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