2020-04-09T10:32:43+03:00
Происшествия

СК проверяет доцента ВШЭ из-за интимной переписки с несовершеннолетней девочкой

Мужчина принуждал 11-летнюю девочку присылать обнаженные фото
Иван РУНЕВ
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Следователям предстоит полностью разобраться в сложившейся ситуации и установить все детали происшествияСледователям предстоит полностью разобраться в сложившейся ситуации и установить все детали происшествияФото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию обратилась 39-летняя москвичка. Женщина сообщила оперативникам, что ее несовершеннолетнюю дочь пытался совратить взрослый мужчина, доцент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

По словам женщины, мужчина через интернет познакомился с ее дочерью. Немного пообщавшись, он пригласил девочку в программу «Cкайп».

«Мать потерпевшей несовершеннолетней рассказала, что в Скайпе мужчина вел беседы на темы сексуального характера, а также демонстрировал 11-летней девочке свой обнаженный половой орган. Он просил в ответ у девочки прислать ему ее обнаженные фотографии. Общение подобного характера продолжалось в течении месяца, после чего прекратилось. Школьница долго боялась рассказать маме о неизвестном дяде, который просил ее делать странные вещи, однако в конце концов во всем призналась родителям,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В ходе проверки, оперативники установили, что переписку с несовершеннолетней действительно вел доцент и сотрудник ВШЭ. В настоящее время делом занимается Следственный комитет России. Следователям предстоит полностью разобраться в сложившейся ситуации и установить все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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