2020-04-09T14:31:17+03:00
Политика

Правительство умерило аппетиты банков и упростило оформление инвалидности

Назначение пособий по безработице и получение выписок из трудовых книжек переводится в онлайн
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности. Об этом премьер сообщил на заседании правительства в четверг. Фото: Александр Астафьев/ТАССПремьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности. Об этом премьер сообщил на заседании правительства в четверг. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности. Об этом премьер сообщил на заседании правительства в четверг.

- В условиях пандемии коронавируса в первую очередь необходимо помочь наиболее уязвимым гражданам - это пожилые люди и люди с ограничениями по здоровью, - сказал Мишустин.

Премьер сообщил, что до 1 октября 2020 года инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека.

- Ни на какие экспертизы ездить будет не нужно, - пояснил Мишустин.

Премьер также рассказал, что до конца года в онлайн режим переводится и назначение пособий по безработице.

- Постановление я подписал, - сказал Мишустин. - Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме.

Дистанционная регистрация на бирже труда будет возможна с помощью портала «Работа в России».

Мишустин напомнил, что правительство готовит и другие меры помощи тем, кто потерял работу. В том числе повышение до уровня МРОТ размера пособий по безработице.

- Это коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, - пояснил премьер.

По решению правительства будет упрощена и процедура получения сведений из трудовых книжек. По словам премьера, получить сведения возможно будет не только у работодателя, но и в Пенсионном фонде, в МФЦ или на портале Госуслуг.

- По желанию люди смогут выбрать между электронной и бумажной трудовыми книжками, здесь никто принуждать не будет. Кроме того, при обращении за государственными и муниципальными услугами гражданам не понадобится предоставлять данные о своей трудовой деятельности и стаже за период с 1 января 2020 года. Это сами ведомства будут делать по запросам, - сообщил Мишустин.

Еще один рассмотренный правительством законопроект ограничивает предельный размер неустойки за неисполнение неисполнение заемщиком обязательств по кредиту. Он не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности. Такие поправки будут внесены в закон «О потребительском кредите (займе)».

- Банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка - своего рода перестраховка от забывчивости клиентов. Теперь счет можно будет почти весь месяц держать пустым, разуется, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж, если заемщик не хочет быть должником. Не смогут банки больше навязывать и дополнительные услуги, равно как и единовременную оплату страховых платежей на весь срок страхования, - рассказал Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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