В бизнес-центре напротив посольства Словакии в Москве произошел взрыв: шестеро пострадали, 40 эвакуированы

Взрыв произошел в пятиэтажном бизнес-центре на улице Юлиуса Фучика во втором часу дня четверга, 9 апреля. Первоначально сообщалось что рвануло в здании посольства Словакии, однако эпицентром стало здание через дорогу от посольства. Это крупный бизнес-центр, из которого эвакуированы все сотрудники. По предварительным данным источника kp.ru, пострадали 6 человек, один из них ребенок. Жертв нет.

Эту информации пока официально не подтверждают. Однако очевидцы сообщают, что людей с места ЧП увезли на скорых.

- Двое из пострадавших получили легкие травмы от осколков стекол. В момент происшествия они находились на улице, — сообщили «КП» собственные источники в экстренных службах.

Сейчас территория оцеплена. По словам очевидцев, в здании выбиты окна на пятом этаже.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть из пострадавших находилась на улице. Люди получили раны от осколков выбитых окон.

- На месте работают пожарные. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Москвы.

По предварительным данным, там находилась котельная, которая обслуживает данный бизнес-центр.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из бизнес-центра спасатели эвакуировали более 40 человек. Сейчас территория оцеплена. По словам очевидцев, в здании выбиты окна на пятом этаже. По предварительным данным, там находилась котельная, которая обслуживает данный бизнес-центр. После хлопка произошло возгорание, но его уже ликвидировали пожарные.

Тем временем, посольство Словакии, работает в прежнем режиме.

Часть из пострадавших находилась на улице. Люди получили раны от сколков выбитых окон.Фото: Предоставлено очевидцами

- У нас все хорошо, мы слышали хлопок, но это не у нас, - сообщили «КП» на «горячей линии» посольства.