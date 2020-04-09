Отходы отходам рознь

Проблема утилизации мусора стоит перед человечеством уже не первое десятилетие. В мире по последним подсчетам образуется ежегодно два млрд тонн твердых бытовых отходов, из которых 70 млн тонн – в России. Чтобы сократить объем безвозвратно утилизируемого мусора, в нашей стране запустили программу раздельного сбора отходов. А «благодаря» домашнему режиму у большинства граждан теперь имеется отличный шанс обучиться первичной сортировке мусора — прямо у себя дома. Для этого достаточно раскладывать накапливающиеся отходы в двух разных пакетах — одном с бумагой, картоном, металлом, пластиком и стеклом, а в другом — с пищевыми отходами и запачканными грязью или остатками пищи вещами.

Проводимая в нашей стране мусорная реформа призвана помочь с засильем отходов, однако, чтобы раздельный сбор и сортировка в целом вышли на необходимый уровень эффективности, понадобится время. Здесь нам может помочь опыт других стран, которые, используя порой уникальные способы, год за годом последовательно приучали своих граждан разделять мусор.

Одну из первых попыток разделения мусора на фракции с извлечением из них полезных компонентов предприняли в США еще в самом конце XIX века. С первой половины XX века некоторые страны, в том числе и СССР, стали практиковать сбор и вторичное использование стеклотары, макулатуры и металлолома.

Однако широкое распространение раздельный сбор получил только с середины XX века. В быту люди в развитых странах использовали все больше синтетических материалов, в итоге стало расти количество неразлагающихся или токсичных отходов, а вместе с этим – свалок и полигонов. После прошедших по всему миру мусорных кризисов многие страны начали пытаться ввести твердые бытовые отходы во вторичный оборот.

Знакомая нам система разделения мусора, в которой количество фракций существенно возросло, появилась в 1970-1980-х годах.

Немцы одними из первых в Европе начали использовать систематическую сортировку мусора. Уже в 1974 году в городах ФРГ появились контейнеры для сбора стекла, а через год для сбора мусора начали запуск многокамерной системы. В 1990 году сортировка вышла на общегосударственный уровень, тогда проект Gruner Punkt («Зеленый пункт») объединил сразу несколько крупных мусороперерабатывающих предприятий.

Отчасти высокая дисциплинированность немцев в вопросе обращения с мусором сегодня поддерживается и немалыми штрафами. Так, за отходы, выброшенные в не предназначенное для этого место, придется раскошелиться на сумму от 30 до 75 евро, а за холодильник или шкаф, просто оставленные на улице, – выложить до 2500 евро. Причем, если самого «вредителя» так и не находят, то штраф распределяется на всех жителей дома, к которому относится точка сбора.

К началу 1990-х годов вопросы сортировки отходов в Европе вышли на законодательный уровень. Например, в 1992 году во Франции приняли закон, по которому местные власти должны были обеспечивать переработку мусора домохозяйств. Сегодня раздельный сбор там практикуется вполне успешно. На мусорных баках – крышки разных цветов. Бак с белой крышкой – для стекла, с желтой – для отходов, которые пойдут на переработку. Если бросить в контейнер мусор прямо в мешке – муниципальные службы не станут его вывозить.

Старые таблетки, упаковки, термометры и другие продукты фармацевтики принимают в аптеках. Кое-где ставят дополнительные контейнеры – для пластиковых продуктов, картона и дерева. А для нестандартных вещей есть порядка 4,5 тысяч специальных пунктов, куда эти вещи граждане привозят сами. Если выбросить их где-то еще – можно получить серьезный штраф.

Помимо собственных нарушителей французским властям приходится ловить и «мусорных туристов» из соседней Швейцарии: те из-за двойного налога в своей стране нередко специально вывозят мусор на территорию Франции.

В Великобритании не сразу научились раздельному сбору отходов, долгое время эта страна занимала одно из последних мест по доле идущего на переработку мусора среди стран Евросоюза. Необходимость сортировки отходов англичане зафиксировали в законе о защите окружающей среды 1990 года.

Сейчас мусор в Великобритании распределяют по трем бакам: один – для органических и пищевых отходов, во второй попадает весь перерабатываемый мусор (бумага, пластик, стекло), а в третий контейнер отправляется все то, что нельзя переработать. Чтобы люди не путали, какие отходы в какой бак выбрасывать, им раздают специальные памятки о том, как правильно сортировать мусор.)

За пределами Европы раздельный сбор также практикуют. Например, Бразилия пока еще вырабатывает единую стратегию по обработке бытовых отходов, но в этой стране есть город Куритиба, где, благодаря принципиальному подходу местных властей к вопросам экологии, удалось построить настоящую «мусорную утопию».

Чтобы избавить Куритибу от мусора, в 1980 году власти начали образовательную кампанию в школах: детей учили, что мусор нужно разделять для последующей переработки. Школьники потом рассказывали об услышанном родителям, которые со временем начали проявлять осознанность в этом вопросе. В местных трущобах запустили программу по обмену мусора на продукты первой необходимости и проездные билеты на месяц.

В 1991 году администрация города организовала еще одну эффективную программу: 4 кг перерабатываемого мусора обменивали на 1 кг свежих овощей или фруктов. К 2007 году эта программа спасла от попадания на свалки Куритибы 45 тысяч тонн отходов. Она функционирует и сейчас: к программе подключили школы и другие учреждения, которые могут обменять перерабатываемые отходы на школьные принадлежности и прочие полезные вещи.

Япония столкнулись с мусорной проблемой очень давно (первый мусоросжигательный завод появился в Токио еще в 1924 году), однако законы, обязывающие граждан сортировать мусор, появились здесь только в 1990-х. Перед этим страна пережила мусорный кризис: полигоны перестали справляться с обилием отходов, и по все стране стали расти стихийные свалки. В 1991 году правительство Японии приняло Акт о продвижении эффективного использования ресурсов. К середине 1990-х по всей стране открылись центры, где можно было обменять старые товары на новые и узнать о вариантах ремонта и переработки. Экологическое образование включили в школьную программу. Сейчас мусор в Японии делят на четыре фракции — сгораемый, несгораемый, перерабатываемый и крупногабаритный. Каждую фракцию грузовики забирают в определенный день и час. За нарушение правил сортировки полагаются предупреждения и штрафы.

Одна из самых эффективных схем сортировки ТКО использовалась в СССР. В стране развили целую культуру сбора и сдачи вторсырья, куда активно вовлекались школьники, а для стимулирования населения ввели систему денежного вознаграждения за сданные отходы. Стеклянные бутылки промывали и использовали заново, битое стекло перерабатывалось, равно как макулатура и металлолом. К концу 1980-х годов в СССР работало около шести тысяч приёмных пунктов по заготовке и переработке вторичного сырья. Но, к сожалению, в 1990-е годы эта система перестала функционировать.

Перед современной Россией теперь стоит вызов – используя опыт и наработки других стран, укрепить свою собственную эффективную схему сортировки отходов. И один из важнейших шагов к этому сделала Москва – с начала этого года москвичи начали правильно разделять мусор: перерабатываемые материалы выбрасывать в синий контейнер, а смешанные отходы – в серый.