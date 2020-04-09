Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь людей по всей России и миру. Мы в прямом смысле оказались в новой реальности: граждане и политики, государственные учреждения и бизнес, в том числе в такой тонкой финансовой сфере, как страхование. Тонкой, потому что в фокусе страхования - обеспечение финансовой защиты миллионов граждан. Я хочу рассказать о том, как живут и работают в условиях эпидемиологического форс-мажора те, кто эти услуги ежедневно обеспечивает, — страховые агенты.

Агенты «Росгосстраха» — самая многочисленная и очень уважаемая категория работников нашей компании, их у нас около 40 тысяч. «Золотой фонд» агентского корпуса — госстраховцы, которые отдали десятилетия жизни работе по обеспечению наших сограждан надежными и доступными программами страховой защиты здоровья, имущества и гражданской ответственности. А теперь представьте себе ситуацию, когда этой армии людей говорят: вы должны находиться дома, потому что свирепствует пандемия…

А как же работа? Ведь невозможно подвести своих клиентов, многие из которых привыкли полагаться на помощь госстраховцев в самых разных обстоятельствах. И никакой вирус не отменяет потребности людей иметь надежную финансовую защиту на самые разные случаи жизни. Наконец, один из важнейших вопросов — а как же просто жить, если основной заработок связан с тем, какое количество и каких полисов ты продаешь в месяц?

Все эти вопросы в эти дни задавали и задают себе не только агенты. Тем более, что Банк России даже в условиях пролонгированного на месяц режима повышенной готовности рекомендовал всем некредитным финансовым организациям обеспечивать бесперебойную работу по социально значимым и обязательным видам страхования и «осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни».

Руководству компании, сотрудникам Центрального офиса вместе с директорами филиалов компании в регионах пришлось искать и находить решения в пожарном порядке. Ведь, по сути дела, речь идет о самом существовании не просто наших коллег, а значительной части граждан нашей страны. В максимально сжатые сроки были приняты решения, позволяющие страховым агентам выполнять свои обязательства перед действующими и потенциальными страхователями, даже если агенты и ограничены в передвижении и сознательно соблюдают все предписанные властями меры безопасности. Мы на марше перестраиваем процессы оформления, оплаты и учета договоров, чтобы клиенты получили необходимую им страховую услугу, а наши агенты не теряли доход для своих семей.

Был пересмотрен и изменен график работы Службы поддержки розничных продаж, которая была дополнительно усилена, чтобы обеспечить обслуживание всех агентов во всех регионах в режиме реального времени. Дежурные сотрудники дирекций филиалов, отделов и агентств помогают советом и делом, они всегда на связи для предоставления агентам оперативных консультаций. Операционные центры компании в Кирове, Рязани, Москве и Нижнем Новгороде продолжают полноценную работу в дистанционном режиме для обеспечения беспрерывности процессов обслуживания агентов и ввода договоров в информационные системы компании.

Помогаем агентам сделать все для того, чтобы предлагаемые страховые продукты даже в условиях карантина оставалось привлекательным для клиентов — как по страховому наполнению, так и по цене. При этом учитываем условия, в которых им приходится работать, обеспечиваем своевременную выплаты за заключенные договоры.

Но главное, конечно, это здоровье и физическая безопасность наших страховых агентов. Поэтому все они на период действия карантина могут воспользоваться специальным промокодом для получения для себя и своих родственников бесплатных дистанционных консультаций по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Круглосуточные онлайн консультации через приложение нашего партнера — одного из лидеров телемедицинских услуг в России — особенно актуальны в условиях самоизоляции. Не выходя из дома можно обсудить со специалистом симптомы и необходимые действия при подозрении на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на случай иных заболеваний, в том числе хронических, нашим агентам, их родным и близким предоставлена возможность на специальных условиях приобрести, полис «Доктор онлайн», который дает возможность безопасно и быстро проконсультироваться с высококлассными специалистами более чем 90 специализаций.

В условиях, когда большинство офисов компании закрыты, а онлайн каналы доступны не всем, именно на агентский корпус ложится серьезная нагрузка по выполнению миссии «Росгосстраха» — предоставлению нашим соотечественникам доступных и надежных услуг страховой защиты их благополучия. Мы работаем над тем, чтобы даже в условиях ограниченных условий для встреч, поездок, переговоров обеспечить для агентов, как для ключевых сотрудников, возможность беспрепятственно передвигаться и бесперебойно предоставлять гражданам возможность приобретать продукты социально значимых и обязательных видов страхования.