2020-04-09T16:48:17+03:00
Экономика

«Никакой вирус не отменяет потребности людей иметь надежную финансовую защиту»

Топ-менеджер компании рассуждает о том, как важна работа страховых агентов в разгар пандемии
Олег МЕРКУЛОВЧлен правления ПАО СК «Росгосстрах»
Поделиться:
Фото: ПАО СК «Росгосстрах».Фото: ПАО СК «Росгосстрах».
Изменить размер текста:

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в жизнь людей по всей России и миру. Мы в прямом смысле оказались в новой реальности: граждане и политики, государственные учреждения и бизнес, в том числе в такой тонкой финансовой сфере, как страхование. Тонкой, потому что в фокусе страхования - обеспечение финансовой защиты миллионов граждан. Я хочу рассказать о том, как живут и работают в условиях эпидемиологического форс-мажора те, кто эти услуги ежедневно обеспечивает, — страховые агенты.

Агенты «Росгосстраха» — самая многочисленная и очень уважаемая категория работников нашей компании, их у нас около 40 тысяч. «Золотой фонд» агентского корпуса — госстраховцы, которые отдали десятилетия жизни работе по обеспечению наших сограждан надежными и доступными программами страховой защиты здоровья, имущества и гражданской ответственности. А теперь представьте себе ситуацию, когда этой армии людей говорят: вы должны находиться дома, потому что свирепствует пандемия…

А как же работа? Ведь невозможно подвести своих клиентов, многие из которых привыкли полагаться на помощь госстраховцев в самых разных обстоятельствах. И никакой вирус не отменяет потребности людей иметь надежную финансовую защиту на самые разные случаи жизни. Наконец, один из важнейших вопросов — а как же просто жить, если основной заработок связан с тем, какое количество и каких полисов ты продаешь в месяц?

Все эти вопросы в эти дни задавали и задают себе не только агенты. Тем более, что Банк России даже в условиях пролонгированного на месяц режима повышенной готовности рекомендовал всем некредитным финансовым организациям обеспечивать бесперебойную работу по социально значимым и обязательным видам страхования и «осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе в новогодние праздничные дни».

Руководству компании, сотрудникам Центрального офиса вместе с директорами филиалов компании в регионах пришлось искать и находить решения в пожарном порядке. Ведь, по сути дела, речь идет о самом существовании не просто наших коллег, а значительной части граждан нашей страны. В максимально сжатые сроки были приняты решения, позволяющие страховым агентам выполнять свои обязательства перед действующими и потенциальными страхователями, даже если агенты и ограничены в передвижении и сознательно соблюдают все предписанные властями меры безопасности. Мы на марше перестраиваем процессы оформления, оплаты и учета договоров, чтобы клиенты получили необходимую им страховую услугу, а наши агенты не теряли доход для своих семей.

Был пересмотрен и изменен график работы Службы поддержки розничных продаж, которая была дополнительно усилена, чтобы обеспечить обслуживание всех агентов во всех регионах в режиме реального времени. Дежурные сотрудники дирекций филиалов, отделов и агентств помогают советом и делом, они всегда на связи для предоставления агентам оперативных консультаций. Операционные центры компании в Кирове, Рязани, Москве и Нижнем Новгороде продолжают полноценную работу в дистанционном режиме для обеспечения беспрерывности процессов обслуживания агентов и ввода договоров в информационные системы компании.

Помогаем агентам сделать все для того, чтобы предлагаемые страховые продукты даже в условиях карантина оставалось привлекательным для клиентов — как по страховому наполнению, так и по цене. При этом учитываем условия, в которых им приходится работать, обеспечиваем своевременную выплаты за заключенные договоры.

Но главное, конечно, это здоровье и физическая безопасность наших страховых агентов. Поэтому все они на период действия карантина могут воспользоваться специальным промокодом для получения для себя и своих родственников бесплатных дистанционных консультаций по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Круглосуточные онлайн консультации через приложение нашего партнера — одного из лидеров телемедицинских услуг в России — особенно актуальны в условиях самоизоляции. Не выходя из дома можно обсудить со специалистом симптомы и необходимые действия при подозрении на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на случай иных заболеваний, в том числе хронических, нашим агентам, их родным и близким предоставлена возможность на специальных условиях приобрести, полис «Доктор онлайн», который дает возможность безопасно и быстро проконсультироваться с высококлассными специалистами более чем 90 специализаций.

В условиях, когда большинство офисов компании закрыты, а онлайн каналы доступны не всем, именно на агентский корпус ложится серьезная нагрузка по выполнению миссии «Росгосстраха» — предоставлению нашим соотечественникам доступных и надежных услуг страховой защиты их благополучия. Мы работаем над тем, чтобы даже в условиях ограниченных условий для встреч, поездок, переговоров обеспечить для агентов, как для ключевых сотрудников, возможность беспрепятственно передвигаться и бесперебойно предоставлять гражданам возможность приобретать продукты социально значимых и обязательных видов страхования.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Доктор Комаровский сообщил, что делать при первых симптомах коронавируса
В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции
В Москве кладбища закроют для посещения в период самоизоляции
Минпросвещения: В странах ближнего зарубежья и США много запросов на созданные в России ресурсы для дистанционного обучения
Reuters: Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 4 миллиона баррелей в сутки
Во время карантина россияне стали чаще покупать средства гигиены
Заместитель министра просвещения Глушко рассказал, как тренируется на самоизоляции
В Минпросвещения рассказали, почему учителя стали задавать в два раза больше в период дистанционного обучения
Минпросвещения создаёт технологию для дистанционного обучения для учреждений профессиональной подготовки
В Пекине «умные» поезда будут выявлять пассажиров без масок
В Минпросвещения сообщили, что в нынешней ситуации важно избежать имитации обучения
Роспотребнадзор: у регионов России есть более миллиона тест-систем на коронавирус в запасе
Минздрав добавил соль в список средств для профилактики коронавируса
Замминистра просвещения Глушко рассказал, будут ли дети учиться летом
Минпросвещения разрабатывает систему трансляции уроков для 9 и 11 классов от лучших преподавателей России
Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко: В сегодняшней ситуации медики и учителя выполняют героическую работу
Эксперт рассказал, что будет с ценами на нефть, если страны не договорятся о сокращении добычи
В России запустили ресурс "Моя школа онлайн"
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Глушко рассказал "КП" в "TikTok", что стало главной проблемой при переходе на дистанционное обучение
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек