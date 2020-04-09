У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин был женат четыре раза. У 52-летнего артиста от первой жены Марины есть 26-летняя дочь Виктория, а от четвертой супруги, тоже Марины, подрастает шестилетняя Ника. Недавно стало известно, что у старшей наследницы певца обнаружили рак мозга.

Старшая дочь Владимира Левкина ошарашила поклонников неожиданным признанием. Вот уже несколько месяцев Виктория борется с онкологией. В конце декабря 2019 года девушка попала в больницу с подозрением на рак мозга.

"29 декабря 2019 года я попала в больницу с подозрением на глиому (опухоль) в правой лобной доле головного мозга. Ничего не предвещало беды. Мне просто было грустно в этот день. Потом меня начало рвать у себя в комнате, дальше я помню, что очнулась в больнице", - начала свой рассказ о болезни Вика.

lyovkina Поддержка и решение всех вопросов были от мамы, папы и всей нашей семьи

Как оказалось, дома у Левкиной меня случилось два эпилептических припадка с судорогами. Ее нашли мама и дедушка. Предпосылок к болезни не было никаких. "Ну очень редко у меня в жизни болела голова. Декабрь выдался тяжелым по иммунитету. Несколько раз болела... прям с большой температурой", - продолжила девушка.

По ее словам, она провела в больнице все новогодние праздники. Когда диагноз подтвердили, в середине января Вику прооперировали. Вот только после биопсии вырезанная раковая опухоль головного мозга оказалась не глиомой, а астроцитомой третьей степени.

lyovkina Обнуление 6.04.2020

Врачи направили дочь звезды на лучевую терапию. 31 марта Вика прошла курс. "На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично. Нужно реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание. Ослаб иммунитет, после процедуры больше тянет в сон, ощущается сильная физическая слабость, стали выпадать волосы в местах облучения, кружится голова", - делилась она.

В начале апреля Вика решила избавиться от своих роскошных волос. Она полностью их сбрила. "Обнуление. 6.04.2020", - подписала фото Виктория, представ перед подписчиками абсолютно лысой.

lyovkina Когда началась лучевая, предупредили, что будут выпадать волосы... Я не переживала и не переживаю из-за волос

Она не переживает из-за прически. "С волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально. При других обстоятельствах я бы очень вряд ли решилась на подобный эксперимент", - резюмировала наследница певца.

Напомним, у Владимира Левкина тоже была онкология. В 2003 году его прооперировали. Ему удалось победить рак лимфатической системы. "Полтора года я лежал под капельницами, как растение. А потом все изменилось. Я стал отличать главное от второстепенного", - вспоминал артист. Но 2012 году случился рецидив. Певцу пришлось вновь обратиться в онкологическую клинику. "Я принял новость об этом спокойно. Я не видел смысла опускать руки", - рассказывал Владимир. Сейчас болезнь отступила. Однако Левкин продолжает наблюдаться у врачей.