2020-04-09T17:26:26+03:00
Звезды

У дочери Владимира Левкина обнаружили рак мозга

26-летняя Виктория мужественно борется с онкологией
Ольга ЛИБГАРДТ
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Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин был женат четыре раза.Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин был женат четыре раза.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин был женат четыре раза. У 52-летнего артиста от первой жены Марины есть 26-летняя дочь Виктория, а от четвертой супруги, тоже Марины, подрастает шестилетняя Ника. Недавно стало известно, что у старшей наследницы певца обнаружили рак мозга.

Старшая дочь Владимира Левкина ошарашила поклонников неожиданным признанием. Вот уже несколько месяцев Виктория борется с онкологией. В конце декабря 2019 года девушка попала в больницу с подозрением на рак мозга.

"29 декабря 2019 года я попала в больницу с подозрением на глиому (опухоль) в правой лобной доле головного мозга. Ничего не предвещало беды. Мне просто было грустно в этот день. Потом меня начало рвать у себя в комнате, дальше я помню, что очнулась в больнице", - начала свой рассказ о болезни Вика.

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Поддержка и решение всех вопросов были от мамы, папы и всей нашей семьи
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Как оказалось, дома у Левкиной меня случилось два эпилептических припадка с судорогами. Ее нашли мама и дедушка. Предпосылок к болезни не было никаких. "Ну очень редко у меня в жизни болела голова. Декабрь выдался тяжелым по иммунитету. Несколько раз болела... прям с большой температурой", - продолжила девушка.

По ее словам, она провела в больнице все новогодние праздники. Когда диагноз подтвердили, в середине января Вику прооперировали. Вот только после биопсии вырезанная раковая опухоль головного мозга оказалась не глиомой, а астроцитомой третьей степени.

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Обнуление 6.04.2020
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Врачи направили дочь звезды на лучевую терапию. 31 марта Вика прошла курс. "На четвертой неделе мне стало хуже, но все не критично. Нужно реально держать себя в тонусе и не обращать внимание на недомогание. Ослаб иммунитет, после процедуры больше тянет в сон, ощущается сильная физическая слабость, стали выпадать волосы в местах облучения, кружится голова", - делилась она.

В начале апреля Вика решила избавиться от своих роскошных волос. Она полностью их сбрила. "Обнуление. 6.04.2020", - подписала фото Виктория, представ перед подписчиками абсолютно лысой.

lyovkinalyovkina
Когда началась лучевая, предупредили, что будут выпадать волосы... Я не переживала и не переживаю из-за волос
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Она не переживает из-за прически. "С волосами уходит негативная энергия, так вот пусть уходит радикально. При других обстоятельствах я бы очень вряд ли решилась на подобный эксперимент", - резюмировала наследница певца.

Напомним, у Владимира Левкина тоже была онкология. В 2003 году его прооперировали. Ему удалось победить рак лимфатической системы. "Полтора года я лежал под капельницами, как растение. А потом все изменилось. Я стал отличать главное от второстепенного", - вспоминал артист. Но 2012 году случился рецидив. Певцу пришлось вновь обратиться в онкологическую клинику. "Я принял новость об этом спокойно. Я не видел смысла опускать руки", - рассказывал Владимир. Сейчас болезнь отступила. Однако Левкин продолжает наблюдаться у врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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