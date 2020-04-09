Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса: рекомендации священника Фамилия

В это воскресенье православные отмечают Вход Господень в Иерусалим. В России этот праздник называют Вербным воскресеньем. Но тут перд верующими стоит непростая задачка. Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы. Но по традиции на праздник освящают вербочки. Как освятить вербу на Вербное воскресенье в период коронавируса, не выходя из дома?

Советы для «КП» дал священник Максим Первозванский.

КП: Отец Максим, сейчас у нас Вербное воскресенье. Я спустился в «Пятерочку», вербочки там продаются. Я купил себе пучок. В храм я пойти не могу. Нас просят остаться дома. Могу ли я освятить его дома?

Отец Макси: Да, конечно, можете. Вне всяких сомнений.

КП: А почему это разрешено?

Отец Максим: Это же не такое священнодействие, которое вы не можете совершить. Это не таинство церковное – освящение вербы или березки на Троицу. Или еще каких-то предметов. Это не священнодействие таинственное. Это благословение. Я вообще рекомендую буквально смотреть трансляцию. Когда в храме будут освящать, взять крещенской воды и покропить свою вербу.

КП: А если человек не смотрит трансляцию, какую молитву можно прочесть, чтобы освятить вербу?

Отец Максим: Есть в любом молитвослове или в интернете молитва на освящение всякой вещи. Это то, что любой мирянин может прочитать. Все-таки та специальная молитва, которая читается на освящении вербы на всенощном бдении, она для священника.

КП: А если люди хотят пойти в храм?

Отец Максим: Вообще у нас есть указание священноначалия, подтвержденное, буквально сегодня получены в приходах Москвы инструкции по проведению Страстной недели и празднованию Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Там написано, что мы продолжаем призывать людей воздержаться от посещения богослужения. Те же, кто все-таки придет, прихода должны быть озабочены тем, чтобы не было толпы, чтобы было только определенное количество людей при соблюдении соответствующего расстояния санитарного в полтора-два метра. Если храм небольшой, а народу много, то только либо малыми группами пускать, либо будет организована в храмах трансляция богослужения во двор. Если вы все-таки придете, то вам вашу вербу покропят.

Для тех же, кто воздержится от посещения храма, я советую покропить дома святой водой. Это символ праздника, это не тела и крови Христовой причастие, это не освещение елея в таинстве соборования и так далее. Это то, что возможно сделать самому.

ТЕКСТ МОЛИТВЫ

Созда телю и Соде телю челове ческаго ро да, Да телю благода ти духо вныя, Пода телю ве чнаго спасе ния, Са м, Го споди, посли Ду ха Твоего Свята го с вы шним благослове нием на ве щь сию , я ко да вооруже на си лою небе снаго заступле ния хотя щим ю употребля ти, помо щна бу дет к теле сному спасе нию и заступле нию и по мощи, о Христе Иису се Го споде на шем. Ами нь.

(И кропить вещь святой водой трижды).

Перевод: Создатель и Устроитель человеческого рода, дарующий духовную благодать и подающий вечное спасение! Ты Сам, Господи, пошли Твоего Святого Духа с небесным благословением на эту вещь, чтобы для желающих ее употреблять она, вооруженная силой небесной защиты послужила для телесного и духовного спасения, защиты и помощи во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.