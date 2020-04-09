Пять вопросов о главном - про продукты и безопасность в эпоху коронавируса

1. Многие сейчас боятся покупать продукты, считая, что через них можно заразиться коронавирусом. Так ли это?

Сергей Гончаров: Опасаться точно не нужно, особенно если придерживаться простых правил. Могу твердо сказать: для нашей торговой сети самое главное - обеспечить безопасность наших гостей и сотрудников. Для этого мы усилили меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Мы следим за тем, чтобы наши поставщики на своих производственных площадках соблюдали все профилактические меры. При доставке в распределительные центры продукция защищена дополнительной транспортной упаковкой. Как только она попадает к нам, наши специалисты проводят еще более тщательный контроль. Для водителей, кстати, которые развозят товар по магазинам, тоже введены новые правила работы. Их контакты с другими сотрудниками минимизированы.

Что касается наших магазинов, то в них мы всегда следили за чистотой. А в последнее время все необходимые дезинфекционные процедуры проводим более тщательно.

2. Можно поподробнее: как именно проводится дезинфекция в магазинах?

Сергей Гончаров: Требования к дезинфекции всех помещений наших универсамов - и торговых, и подсобных - стали более жесткими. Теперь полы в торговых залах «Пятёрочек» обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования - каждый час, ручки покупательских тележек и корзин - три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Добавлю, что мы сейчас стараемся обеспечить всех сотрудников средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками, а контроль за состоянием их здоровья проводится с помощью бесконтактных термометров. Это крайне важно и для нас, как работодателя, и для наших гостей.

3. Государство просит особо уделить внимание пожилым людям…

Сергей Гончаров: И это правильно! Мы также прекрасно понимаем, что в сегодняшней непростой ситуации в зоне наибольшего риска находятся именно пожилые люди. Именно поэтому стараемся уделить им особое внимание - поддержать, оказать помощь. Во-первых, мы выделили для пожилых людей приоритетные часы для посещения магазинов. Они действуют по понедельникам и четвергам с момента открытия ближайшей «Пятёрочки» до 10:00. И мы просим молодежь и людей среднего возраста к этому нововведению отнестись с пониманием и позволить в эти дни и часы приходить за покупками бабушкам и дедушкам. Если это, конечно, возможно.

Во-вторых, наша торговая сеть присоединилась к акции #МыВместе. Любой пенсионер, находящийся на самоизоляции в Москве, может обратиться на бесплатную, подчеркну это особо, горячую линию и оставить заявку на доставку продуктов из «Пятёрочки» или лекарств. Волонтеры помогут принести нужные продукты самоизолированным пенсионерам в самое ближайшее время.

И в-третьих: на период действия карантинных мер и самоизоляции во всех регионах своего присутствия мы предоставляем скидку социальным работникам и волонтерам. Им достаточно предъявить соответствующий документ - удостоверение или бейдж. Скидка в Москве предоставляется в первой половине дня - до 13:00, по понедельникам в размере 10%, в остальные дни - 5%. И на этом мы не остановимся. Потому что сейчас поддержка наших гостей, и особенно пожилых людей, для нас крайне важна.

4. Как быть с очередями в магазинах, ведь все медики просят соблюдать определенную дистанцию?

Сергей Гончаров: Об этом не устают повторять средства массовой информации. Соблюдать дистанцию, действительно, очень важно. Мы тоже просим всех наших покупателей этого правила придерживаться для их же безопасности. Ведь держать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра друг с другом при нахождении в любом месте совсем не сложно. Продовольственные магазины - не исключение. Для удобства в наших магазинах, например, нанесена специальная разметка.

Нелишним будет порекомендовать нашим гостям использовать индивидуальные средства защиты и отдавать предпочтение банковским картам вместо наличных при оплате. И из базовых правил еще добавлю: постарайтесь в магазине меньше контактировать как с другими людьми, так и с товарами и продуктами - трогать только то, что собираетесь взять.

5. Есть ли возможность заказать доставку продуктов на дом? В нынешней ситуации это многим поможет ответственно соблюдать режим самоизоляции…

Сергей Гончаров: Очень хороший вопрос. Да, мы на фоне сложной эпидемиологической обстановки начали еще активнее развивать наш сервис доставки продуктов из магазинов. Теперь услуга «Доставка. Пятёрочка» есть в большинстве районов Москвы, а также появилась в Казани. Чтобы воспользоваться доставкой, достаточно установить одноименное мобильное приложение, доступное в AppStore и Google Play, на свой смартфон. Заказы собираются в магазинах «Пятёрочка», и курьеры доставляют их прямо до двери заказчика. Сейчас многие россияне работают, не выходя из дома. Поэтому спрос на экспресс-доставку только растет. Поэтому, чтобы нам такой быстрорастущий спрос удовлетворять, требуются сотрудники. Мы приглашаем всех, кто сейчас находится в поиске работы, к нам - у нас открыты вакансии сборщиков и курьеров доставки. Я еще раз подчеркну: мы заботимся и о покупателях, и о сотрудниках - среди курьеров нашей доставки налажено регулярное измерение температуры, и они обеспечены дезинфицирующими салфетками.

Уверен, что если каждый из нас будет ответственно соблюдать все рекомендованные меры профилактики и укреплять иммунитет, то это позволит обезопасить себя и своих близких. А магазины «Пятёрочка» по-прежнему будут работать, чтобы каждый мог приобрести нужные продукты.