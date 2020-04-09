Reuters: Саудовская Аравия и Россия договорились о нефтяной сделке

В 17 часов по московскому времени представители стран - экспортеров нефти собрались на виртуальное совещание. Оно впервые проходит в формате видеоконференции. Предполагалось, что участники нового соглашения в расширенном формате смогут договориться о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Это примерно 10% от общего объема производства. Но такого сокращения будет недостаточно для того, чтобы сбалансировать глобальный сырьевой рынок. Избыток предложения на нем оценивается в 20 - 25 млн баррелей в сутки.

Сразу после начала заседания появились сообщения, что стороны готовы обсудить даже более серьезное снижение - сразу до 20 млн баррелей в сутки. Об этом сообщили источники агентства «Рейтер», знакомые с позицией королевства. А чуть позже высокопоставленный российский источник сообщил, что Россия и Саудовская Аравия смогли согласовать основные параметры новой сделки по сокращению добычи нефти.

Напомним, у членов ОПЕК и других экспортеров до сих пор были серьезные разногласия. К примеру, Россия считает, что снижать добычу нужно пропорционально. И исходя из тех объемов производства, которые были зафиксированы странами в первом квартале этого года. Тогда Россия добывала 11,3 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия - 9,8 млн. В королевстве, наоборот, предлагают считать по-другому.

- Саудовская Аравия согласна на сокращение добычи в объеме до 4 миллионов баррелей в сутки, но только от своего рекордного уровня производства в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле, - сообщало агентство Reuters, опять же ссылаясь на источник, знакомый с позицией королевства.

Для сравнения, Россия заявляла, что готова снизить добычу на 1,5 млн баррелей от нынешних значений. А президент Владимир Путин уточнял, что соглашение будет иметь смысл только в том случае, если в сделке будут участвовать США. Но в Штатах участвовать в переговорах с ОПЕК+ отказались, мотивировав это тем, что добыча в Америке и так падает. Цена на нефть начала резко расти, прибавляя 8% и достигая отметки в $35 за баррель. Рубль укрепляется на 2% по отношению к доллару и евро.