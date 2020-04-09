Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне
Российские спортсмены, находящиеся на самоизоляции, продолжают делиться видео со своими тренировками. Одной из первых призыв «Оставайся дома» поддержала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая живет в США. Сначала она показала, как надо отжиматься на балконе, потом – как правильно грести ногами в ванной. Но если первые сюжеты были полу шутливыми, то теперь настало время настоящих тренировок.
Ефимова выложила в Инстаграм фрагмент новый тренировки на кухне. И подписала: "Плаваем ну суше или кухне. Все новое это - хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше. Не грустите и не болейте. P.S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео".
Пловчиха невероятным образом лежит на кухонном столе и гребет руками. А потом берет вступительное слово.
- Привет! Очень многие спрашивают меня, каким образом можно заменить тренировки в бассейне. Сделать это фактически невозможно, я вам скажу. Пловцу нужно именно плавать в воде, нужно чувствовать воду, а теряется это чувство очень быстро.
Но есть несколько упражнений, очень похожих, имитирующих плавание в бассейне. Это не поможет плыть быстрее, но зато поможет держать форму. И работать над техникой. Сейчас я вам покажу – Вух!
И Юля поплыла!
- Главное, чтобы хорошо держали за ноги, - говорит Юля и показывает технику ее любимого брасса. – А теперь попробуем дельфином…
Дальше надо видеть. Ефимова великолепна! Но повторить такое сможет не каждый...
ИСТОЧНИК KP.RU