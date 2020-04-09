2020-04-09T20:39:55+03:00
Спорт

Юлия Ефимова показала, как можно плавать на кухне

Спортсменка не прекращает тренировок даже в период самоизоляции
Кирилл СЕРОВ
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Юлия ЕфимоваЮлия ЕфимоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российские спортсмены, находящиеся на самоизоляции, продолжают делиться видео со своими тренировками. Одной из первых призыв «Оставайся дома» поддержала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая живет в США. Сначала она показала, как надо отжиматься на балконе, потом – как правильно грести ногами в ванной. Но если первые сюжеты были полу шутливыми, то теперь настало время настоящих тренировок.

Ефимова выложила в Инстаграм фрагмент новый тренировки на кухне. И подписала: "Плаваем ну суше или кухне. Все новое это - хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше. Не грустите и не болейте. P.S. Плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео".

Пловчиха невероятным образом лежит на кухонном столе и гребет руками. А потом берет вступительное слово.

- Привет! Очень многие спрашивают меня, каким образом можно заменить тренировки в бассейне. Сделать это фактически невозможно, я вам скажу. Пловцу нужно именно плавать в воде, нужно чувствовать воду, а теряется это чувство очень быстро.

Но есть несколько упражнений, очень похожих, имитирующих плавание в бассейне. Это не поможет плыть быстрее, но зато поможет держать форму. И работать над техникой. Сейчас я вам покажу – Вух!

И Юля поплыла!

- Главное, чтобы хорошо держали за ноги, - говорит Юля и показывает технику ее любимого брасса. – А теперь попробуем дельфином…

Дальше надо видеть. Ефимова великолепна! Но повторить такое сможет не каждый...

ИСТОЧНИК KP.RU

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