Звездные пары, разлученные карантином: как знаменитости тоскуют друг по другу на самоизоляции

Китайские СМИ пишут, что после карантина в Поднебесной выросло число разводов. Поэтому звездные пары, которые в разгар пандемии оказались в разных странах, теперь понимают - им, похоже, повезло: никакого раздражения, исключительно романтические видеозвонки и ожидание встречи.

А некоторые экс-супруги и вовсе вернулись друг к другу.

Никита Джигурда и Марина Анисина.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Джигурда поет с Анисиной

Никита Джигурда, живущий с гражданской женой, фигуристкой Мариной Анисиной и двумя детьми, во Франции, прилетел в Россию на съемки полтора месяца назад. Артист мог успеть после объявления пандемии вернуться к жене и детям, но на май у Джигурды намечены несколько давно утвержденных съемочных проектов в Москве, поэтому решил сначала завершить все дела, а потом уже отправиться назад. Никита рассказывает: «Марина мое решение поддержала. Мы созваниваемся по несколько раз в день. Я на видеосвязи с детьми. Пою по одну сторону связи - они подпевают с французской стороны. Квартира в Бордо, где сейчас живет Марина с детьми, находится в четырехэтажном доме - там есть дворик, куда выходят дети и играют в теннис. Занятия в школе сын и дочь не пропускают - учат уроки дистанционно».

Марина Анисина по мужу скучает, но держится: «Я изначально знала, что Никитос - гениальный артист и поэт. Поем теперь по видеосвязи вместе с папой. Поднимаем настроение». Семья надеяться воссоединиться в конце мая.

На время карантина семья Брюса Уиллиса и Деми Мур воссоединилась.Фото: Instagram.com

Брюс Уиллис вновь живет с Деми Мур

В отличие от Прилучного и Муцениеце Деми Мур и Брюс Уиллис официально развелись, причем давно, двадцать лет назад, но детей воспитывали вместе. И вот на время карантина их семья воссоединилась - актеры с детьми самоизолировались в одном доме. Об этом на своей страничке в Инстаграме сообщила младшая дочь актеров Талула Уиллис. Она сделала и опубликовала фото семьи в одинаковых пижамах - Деми, Брюс, их дочь Скаут и ее муж, режиссер Дилон Басс. Семья вместе готовит ужины, устраивают песнопения под гитару. По этим счастливым семейным зарисовкам можно предположить, что карантин идет на пользу укреплению связей между взрослыми детьми и родителями. Как знать, может, 65-летний Брюс и 57-летняя Деми даже придут к выводу о том, что развод все-таки был ошибкой...

Сати Казанова на карантине тоскует по мужу.Фото: Instagram.com

Казанова обнимается с итальянцем

Певица Сати Казанова жалуется, что на карантине тоскует по мужу, итальянскому фотографу Стефано Тиоццо. Ежедневные сеансы видеосвязи заканчиваются жаркими онлайн-объятиями. Семья всегда жила на две страны, но так вышло, что супруг певицы улетел в феврале на родину один - готовил выход книги. «Мы строили грандиозные планы: как я приеду к нему, останусь с ним на 5 дней, поддержу и порадуюсь по случаю выхода книги… Сейчас мы не можем встретиться ни на какой из территорий мира по причине коронавируса. Мы чувствуем себя, как Ромео и Джульетта, разлученные обстоятельствами. Молюсь, чтобы это все скорее закончилось». Пара общается преимущественно на английском, хотя Сати учила итальянский, а Стефано - русский. Теперь они взялись за учебу ударными темпами - времени много! Стефано занимается в отчем доме в Турине, а Сати - в своей московской квартире.

Машкова спешит в Америку

Актриса Мария Машкова вернулась домой в Америку 9 апреля. Ее с нетерпением ждали муж и дочки. «Вернулась я при поддержке посольств, людям помогают вернуться к семьям. Я дома! Думаю, что последние несколько недель мне были даны, для того чтобы я наконец-то поняла, как я хочу и люблю быть мамой», - написала в Инстаграме Машкова.

Рейс Марии Москва - Нью-Йорк уже несколько раз отменяли. В России Машкова работает - снимается в кино и играет в театре, а в Америке живет в Лос-Анджелесе последние годы с мужем, режиссером Александром Слободяником, и их двумя дочками Фаней и Алей. Супруг Машковой живет в США с 12 лет, поэтому актриса и переехала туда на ПМЖ.

Прилучный возвращается к жене

В этом году актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о расставании. Официальный развод пока не состоялся, но супруги после новогодних праздников стали жить отдельно. Пара за время брака обзавелась шикарным загородным домом, где во время карантина и случилось воссоединение - уже не супругов, но любящих родителей. У Прилучного - вынужденный перерыв в съемках, и он мечтал провести это время с детьми, 7-летним Тимофеем и 4-летней Мией. «Сейчас Агата собирает документы, чтобы подать на развод, - рассказала нам подруга Агаты. - Но она не скрывает, что чувства к мужу остались, а решения о разводе она приняла из-за поведения Павла. Они оба любят друг друга, так что надежда на воссоединение, пусть и слабая, есть!» Сама же актриса и чувств к пока еще мужу не отрицает, но и примирение не считает возможным. Пока же дети рады карантину: папа опять дома!