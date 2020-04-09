2020-04-09T23:18:43+03:00
Звезды

«Цены на некоторые продукты снизились!»: Никита Джигурда рассказал о жизни своей семьи на карантине во Франции

Артист в интервью kp.ru сообщил, как живет сейчас Марина Анисина с детьми в Бордо
Ирина ВИКТОРОВА
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Никита Джигурда с Мариной Анисиной и детьми.Никита Джигурда с Мариной Анисиной и детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Никита Джигурда с гражданской женой Мариной Анисиной и их двумя детьми живет во Франции, а в Россию прилетает на заработки. Незадолго до закрытия границ он приехал в Москву на съемки. А так как у него съемки в России еще и в мае, то самоизоляция у Никиты Борисовича проходит в московской квартире. Но Джигурда по несколько раз в день выходит на связь с Анисиной – проводят друг другу репортажи об особенностях карантина в России и Франции. Марина живет в Бордо, куда сразу же, как только наладится ситуация, вылетит ее Джигурда.

- Никита, вы здесь уже больше месяца.

- Я не смог улететь, когда можно было это сделать легко - у меня были обязательства по контракту. А когда мне надо было лететь во Францию, чтобы оформлять документы на парижскую квартиру (мы с Мариной недавно выиграли суд за французскую часть наследства Людмилы Браташ) – уже ввели карантин, и никто не работал.

- Как Марина Анисина отнеслась к вынужденной разлуке? В инстаграме она чуть ли не каждый день пишет, как вы поднимаете ей настроение песнями по видеосвязи, называет вас «талантливым, позитивным». Хвалит, как может, заметно, что скучает.

- Сначала Марина поплакала - в первые дни карантина. Но потом привыкла, мы постоянно на связи – по несколько раз в день созваниваемся, выходим на видеосвязь. Им разрешено гулять в своем районе, ходить в магазин, аптеку только в своем районе. Для выхода из дома заполняет саму бумагу – по какому адресу живешь, куда и зачем идешь.

- Как дети ваши привыкли к «заточению» в квартире?

- Квартира расположена в четырехэтажном доме, есть балкончик. Каждый день дети выходят в закрытый дворик. Они же у нас теннисом занимаются, а тут же все секции позакрывали, поэтому играют ежедневно во дворе играют - со стеной. Дети довольны – в школу ходить не надо, учатся дистанционно – во Франции и до этого была развита электронная он-лайн система образования.

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никита Джигурда и Марина Анисина.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как цены в магазинах? Что Марина рассказывает и показывает вам?

- В аптеках масок нет, нет жидкости и салфеток для обработки рук. У нас можно хотя бы салфетки найти, там ничего нет. В магазинах перебои с туалетной бумагой – разбирают до сих пор. Но цены на некоторые продукты не то, чтобы не повысили, а наоборот снизили. Во Франции приостановлены временно выплаты кредитов за жилье. Людям компенсируют зарплаты, если они остались на время карантина без работы (в размере 84%). У Марины на катке выплатят зарплаты.

- Самоизоляцию легко соблюдают французы?

- Французы в минувшие выходные массово повыходили на улицы. Преимущественно молодежь. Им надоело – они уже три недели сидят, а на улице 20 градусов тепла. К океану ехать не разрешают, за выезд за пределы допустимой зоны – штрафы. Французы держат дистанцию на прогулках, естественно отменили их любимые французские поцелуи при встрече в щечки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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