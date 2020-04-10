2020-04-09T23:16:16+03:00
Общество

10 лет гибели лайнера президента Польши: Был ли взрыв на борту?

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Леха Качиньского
Александр КОЦ
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У места крушения польского правительственного самолета под Смоленском, апрель 2010 г.У места крушения польского правительственного самолета под Смоленском, апрель 2010 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Железное месиво

Из Москвы на место катастрофы мы мчали по трассе, не обращая внимания на скоростной режим. «Запаздываете, - покачал головой остановивший нашу машину гаишник. – Микроавтобус с телевизионщиками 15 минут назад пролетел. Аккуратнее, не спешите к НИМ». Почему-то все в машине сразу поняли, к кому – к ним. За час до этого под Смоленском рухнул Ту-154М польского президента, погибли 96 человек, включая Леха Качиньского и его супругу.

Лидер Польши летел в Россию с честным визитом – на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Он собирался произнести речь на мемориале в Катыни: «Этот акт геноцида был совершен по воле Сталина, по приказу высших советских властей. Чудовищной кульминацией союза Третьего рейха и СССР, пакта Молотова-Риббентропа и нападения на Польшу 17 сентября 1939 года стало катынское преступление».

Много обвинений в адрес коммунистического СССР, скупая благодарность современной России… Все должно было транслироваться в прямом эфире. Самолет с польскими журналистами прилетел незадолго до президентского. Его летчики сообщали коллегам с борта №1, что видимость очень плохая. Но те все равно решили садиться. Или их вынудили… Ведь все было готово для торжественного телемарафона.

Президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском. Фото Wolfgang Kumm/DPA/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS

Президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском. Фото Wolfgang Kumm/DPA/Фото ИТАР-ТАСС/PHOTAS

Срезанные верхушки деревьев, кусок крыла, след, словно от гигантского плуга… Место падения уже обтянуто лентой, за которую нам с фотографом Володей Веленгуриным чудом удалось пробраться. В свете прожекторов один из покореженных двигателей казался нелепым памятником над разбросанными по лесу фрагментами тел вперемешку с железом. Чуть в отдалении, на пригорке были выложены три тела. Над ними стоял в то время премьер-министр Польши Дональд Туск. Подойдя ближе, мы поняли, что это опознание. Перед политиком лежали Лех Качиньский, его супруга Мария и командующий ВВС Польши Анджей Бласик. Именно его голос позже распознают на записях «черных ящиков» польские журналисты. Что он делал в кабине за несколько минут до посадки, так никто и не знает.

Ошибка экипажа

Межгосударственный авиационный комитет России позже установит, что катастрофа произошла по вине экипажа, на которого оказывалось психологическое давление. Но в следующие несколько лет эти официальные выводы не помешают рождению новых версий, одна фантастичнее другой.

В своем первом расследовании Комиссия государственной авиации по МВД Польши все-таки признала причиной катастрофы ошибку экипажа, но при этом указала на «недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный».

Обломки разбившегося "Ту-154" в ангаре, 2012 год. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Обломки разбившегося "Ту-154" в ангаре, 2012 год.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В ходе нового разбирательства польская правительственная подкомиссия опубликовала технический отчет, в котором причиной падения самолета назван… взрыв в его крыле до падения на землю.

Российскую сторону в польских СМИ обвиняли в подмене «черных ящиков». Журналисты писали, что многие жертвы катастрофы были добиты из огнестрельного оружия. А Генпрокуратура Польши обвиняла российских диспетчеров и «третье лицо» в умышленном провоцировании крушения самолета. Естественно, ни одного доказательства причастности России к катастрофе так и не было предъявлено.

В Следственном комитете России, тем временем, продолжается расследование уголовного дела по факту крушения президентского Ту-154М. О его ходе «КП» рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко:

- По данным следствия, в трудных метеоусловиях командир воздушного судна должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии. Столкновение воздушного судна со стволом дерева произошло на высоте около 11 метров. В результате отрыва части крыла самолет стал вращаться и через несколько секунд упал на землю в перевернутом положении.

Теории заговора

Я помню этот разорванный фюзеляж, пропахавший смоленскую землю. Месиво внутри не оставляло пассажирам никакого шанса. Кресла срывались с креплений, смертельно калеча людей. На моих глазах из этой каши доставали останки, тут же работали взрывотехники

Обломки лайнера "Ту-154" под Смоленском, апрель 2010 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обломки лайнера "Ту-154" под Смоленском, апрель 2010 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М не нашла своего подтверждения, - заверила «КП» Светлана Петренко. - Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша.

И те, и другие пришли к однозначному выводу – ни на фрагментах самолета, ни на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ. Более того, не найдены вообще вещества, нехарактерные для «материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации». И польским следователям об том прекрасно известно.

- В рамках уголовного дела российские следователи неоднократно оказывали содействие польским компетентным органам в проведении совместных осмотров обломков частей воздушного судна, - пояснила Светлана Петренко. - Сотрудники Следственного комитета предоставляли польской стороне доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам Ту-154М, хранящимся на аэродроме Смоленск (Северный). Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны.

Эти слова, конечно, вряд ли убедят сторонников теории заговора, которые наверняка в годовщину трагедии выдадут на гора очередные сенсации. Застрельщиком в Польше выступает бывший министр обороны Антоний Мацеревич, который скорее хочет как можно больше испортить отношения с Москвой, нежели смириться с истиной. Новый же глава оборонного ведомства Матеуш Моравецкий накануне годовщины опубликовал фото транспортного самолета «Руслан» российской компании «Волга-Днепр», который доставил из Китая в Польшу 6 миллионов масок и 70 тысяч защитных комбинезонов для врачей. В нынешних условиях это очень символично…

Таким мир запомнит Леха Качиньского.Утром 10 апреля Польша пережила еще одну Катынскую трагедию. Под Смоленском в один момент страна потеряла не только президента Леха Качиньского вместе с первой леди. В авиакатастрофе, кроме них, погибла почти половина высшего руководства республики.Серж ОТРЕПЬЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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