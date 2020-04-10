Газманова, Баскова и 80-летнего Виторгана заставили сдать тест на коронавирус

Олег Газманов, присутствовавший на печально известной «коронавирусной» вечеринке с Львом Лещенко, сдал тест на COVID-19. По словам артиста, ему пришлось это сделать в обязательном порядке. Врач приехал к нему домой прямо в защитном костюме и взял мазок для теста. В Инстаграме Газманов выложил видеоролик, демонстрирующий эту процедуру.

Как оказалось, тест Олегу пришлось пройти из-за предстоящего концерта.

- У меня взяли обязательный тест на коронавирус в связи с тем, что 11 апреля я буду петь со своими коллегами в пустом зале Большого театра. Такого у меня еще не было никогда! Допускают только тех артистов, кто прошел этот анализ, чтобы мы друг друга не заразили, - рассказал Газманов.

oleggazmanov У меня взяли обязательный #тест на коронавирус

Аналогичным роликом на своей странице в соцсети поделился и Николай Басков. Певец тоже прошел тест на коронавирус и даже сообщил его результат.

- Я сдал тест на (COVID-19), он отрицателен. В субботу из Большого театра будет прямая трансляция концерта на канале Россия и все, кто принимает участие, и будут там находиться, сдают тест, - рассказал Басков.

Врач взяла у Николая Баскова мазок из носа. Фото: кадр видео.

Сдать тест пришлось даже 80-летнему Эммануилу Виторгану. Отец двух малолетних дочерей признался, что пока не знает результата и ждет его с трепетом.

- Сегодня вся семья и наш коллектив сдает анализ на коронавирус. Ждем результат! – рассказал Эммануил Гедеонович.

Аналогичную процедуру прошел и Эммануил Виторган. Фото: кадр видео.

Концерт в Большом театре соберет внушительный список исполнителей. На сцене перед пустым залом выступят Юрий Башмет, Денис Мацуев, Константин Хабенский, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Дима Билан, Полина Гагарина, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов и другие артисты и музыканты. Неудивительно, что перед этим мероприятием принимаются повышенные меры безопасности.

Российский шоу-бизнес стал гораздо осторожнее после того, как коронавирус обнаружили у мэтра отечественной эстрады Льва Лещенко. На вечеринку по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы Крутой 15 марта пришел не один десяток знаменитостей, в том числе и уже больной Лев Лещенко. Побывал Лев Валерьянович и в студии Андрея Малахова – нарушив режим самоизоляции, он пришел на программу, посвященную памяти певицы Валентины Толкуновой. Позже 78-летний певец был госпитализирован в клинику в Коммунарке с признаками ОРВИ, его анализ на коронавирус оказался положительным. А все гости вечеринки Крутого сдали тест на коронавирус и засели дома на двухнедельном карантине. В режим самоизоляции ушли сама именинница Алла Крутая, ее брат Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева, Олег Газманов, Ани Лорак и другие гости вечера.

nikolaibaskov Я сдал тест на (COVID-19) он отрицателен в субботу из Большого театра будет прямая трансляция концерта на канале Россия и все ,кто принимает участие и будет там находиться ,сдают тест .