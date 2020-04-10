2020-04-10T09:06:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 10 апреля 2020: производители виски переключились на изготовление антисептиков

Мы представляем последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 10 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в США, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных достигло 466 тысячКоронавирус в США, последние новости на 10 апреля 2020: число зараженных достигло 466 тысячФото: Анатолий ЖДАНОВ
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США занимает первое место в мире по распространению коронавируса. По последним новостям на 10 апреля 2020 года, там уже 466 033 случаев заражения, 16 690 человек скончались, выздоровели - 25 988 человек. По прогнозам Белого дома число жертв инфекции в апреле может достигнуть 100 тысяч человек.

В штатах принимаются различные меры по предотвращению распространения инфекции. В Чикаго решили продавать алкоголь только до 9 вечера, в некоторых городах Калифорнии закрыли парки, в Нью-Йорке повысили штраф за нарушение социальной дистанции.

Как раз в Нью-Йорке самая тяжелая ситуация с коронавирусом - там скончались уже более 5 тысяч человек, все медицинские учреждения переполнены. Врачи вынуждены использовать в качестве госпиталя даже кафедральный собор. Практически все запасы средств защиты из Национального резерва закончились.

Если говорить по последних новостях по коронавирусу в США на 10 апреля 2020 года, накануне стало известно о том, что фабрики по производству виски и вина переключили часть производства на изготовление антисептиков. При этом дефицита в стране алкоголя не ожидается.

Банк продовольствия помогает жителям Нью-Йорка во время пандемии коронавируса.

Дезинфицирующие средства для рук многие разливают в фирменные бутылки объемом 0,75 литра. Это пользуется спросом у больниц, армии, курьерских фирм, которым удобнее заказывать антисептик в большом объеме. Так, одна небольшая винокурня может производить до 7500 литров дезинфицирующего средства в неделю.

Как выглядит Нью-Йорк во время карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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