91 кореец заразился коронавирусом повторно

Последнее время из Южной Кореи приходили только хорошие новости. Страна утренней свежести с честью прошла через эпидемию коронавируса, сразу наладила массовое производство экспресс-тестов, смогла купировать распространение «короны» и вылечила уже почти 70% из 10,5 тыс. заболевших.

И тут директор Корейского центра контроля и предотвращения болезней Чон Ын Кен сообщила, что за последнее время врачи выявили 91 факт «повторного заражения коронавирусом». А на самом деле, вероятно, подобных случаев еще больше. Как же так?

У медиков есть три гипотезы.

Первая версия: их просто недолечили.

Сама Чон Ын Кен осторожно говорит: «Есть вероятность, что это не повторное заражение, а просто реактивация вируса». То есть больному давали лекарства, которые подавили почти всю культуру коронавируса в его организме… но не до конца. И как только человека сняли с лечения - болезнь вновь вернулась.

Вторая версия: несовершенство тестов

Врачи также признают: всегда может быть ложно-положительный (или ложно-отрицательный) результат на «корону». Даже лучшие и самые дорогие тест-наборы имеют достоверность лишь 99% - то есть в одном случае из ста как раз вероятна ошибка.

Подобная пропорция кажется вам знакомой? Да, 91 «повторный коронавирусник» - это как раз примерно 1% от 10,5 тыс. заболевших в Южной Корее. Пазл сложился?

Кстати, в тестах первого поколения, которые применялись на начальном этапе пандемии в январе-феврале, погрешность была еще выше…

Третья версия: коронавирусом действительно можно заболеть повторно

Версия самая интересная - но отнюдь не фантастическая. Например, гриппом (он из другого семейства, нежели SARS-CoV-2, но тоже является РНК-вирусом) многие болеют каждую зиму.

В любом случае, подчеркивают врачи, даже если вы выздоровели от «короны», следует проявлять благоразумие, не считать себя бессмертным и продолжать социальное дистанцирование, пока пандемия не прекратилась.