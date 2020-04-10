2020-04-10T19:23:37+03:00
Коронавирус Covid-19

91 кореец заразился коронавирусом повторно

Врачи теряются в догадках об истинной природе «чумы 2020 года»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments7
Жительница Сеула на прогулке.Жительница Сеула на прогулке.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Последнее время из Южной Кореи приходили только хорошие новости. Страна утренней свежести с честью прошла через эпидемию коронавируса, сразу наладила массовое производство экспресс-тестов, смогла купировать распространение «короны» и вылечила уже почти 70% из 10,5 тыс. заболевших.

И тут директор Корейского центра контроля и предотвращения болезней Чон Ын Кен сообщила, что за последнее время врачи выявили 91 факт «повторного заражения коронавирусом». А на самом деле, вероятно, подобных случаев еще больше. Как же так?

У медиков есть три гипотезы.

Первая версия: их просто недолечили.

Сама Чон Ын Кен осторожно говорит: «Есть вероятность, что это не повторное заражение, а просто реактивация вируса». То есть больному давали лекарства, которые подавили почти всю культуру коронавируса в его организме… но не до конца. И как только человека сняли с лечения - болезнь вновь вернулась.

Вторая версия: несовершенство тестов

Врачи также признают: всегда может быть ложно-положительный (или ложно-отрицательный) результат на «корону». Даже лучшие и самые дорогие тест-наборы имеют достоверность лишь 99% - то есть в одном случае из ста как раз вероятна ошибка.

Подобная пропорция кажется вам знакомой? Да, 91 «повторный коронавирусник» - это как раз примерно 1% от 10,5 тыс. заболевших в Южной Корее. Пазл сложился?

Кстати, в тестах первого поколения, которые применялись на начальном этапе пандемии в январе-феврале, погрешность была еще выше…

Третья версия: коронавирусом действительно можно заболеть повторно

Версия самая интересная - но отнюдь не фантастическая. Например, гриппом (он из другого семейства, нежели SARS-CoV-2, но тоже является РНК-вирусом) многие болеют каждую зиму.

В любом случае, подчеркивают врачи, даже если вы выздоровели от «короны», следует проявлять благоразумие, не считать себя бессмертным и продолжать социальное дистанцирование, пока пандемия не прекратилась.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Мэр итальянского Монтекатини-Терме пригласил российских военных отдохнуть на курорте
Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России
Путин призвал не сваливать провалы в производстве на коронавирус
В РПЦ рассказали о судьбе онлайн-богослужений после окончания эпидемии
ВОЗ заявила о замедлении распространения коронавируса в Западной Европе
Эксперт объяснил, как выплачивать ипотеку туристам, застрявшим за границей
Судебные приставы предложили полгода не взимать долги с граждан и малого бизнеса
На время пандемии не будут штрафовать за просроченные паспорта и водительские права
На Ямале врачи, борющиеся с коронавирусом, получили надбавки к зарплате и бесплатные гостиницы
Эксперт рассказал, какие товары подорожают в ближайшее время
Путин и Трамп еще раз обсудили нефть
Суды Москвы оштрафовали еще трех человек за нарушение режима самоизоляции
Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Глава МИД Германии раскритиковал методы США и Китая по борьбе с коронавирусом
"Поддерживайте свой профессиональный уровень": музыкант Юрий Башмет дал совет, чем заняться во время карантина
Штабы России и Сирии: "США препятствуют спасению беженцев в лагерях"
Российские военные помогают бороться с коронавирусом в итальянском Бергамо
В Кремле сообщили о гибком расходовании средств на нацпроекты
В США рассказали о грозном ракетном арсенале России
Эксперты посоветовали, как справиться с домашним насилием во время карантина
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке