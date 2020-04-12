Татьяна Навка показала честное фото без макияжа

Сидя дома, почти все звездные красавицы забыли про макияж – зачем краситься, если все равно никуда выходишь? В Инстаграмах знаменитостей теперь гораздо чаще стали появляться милые домашние снимки без грима. Фигуристка Татьяна Навка тоже решила поделиться честным селфи без косметики. Олимпийская чемпионка сфотографировалась дома, в гостиной, сидя на диване. Рядом с ней на столике красуется букетик первых весенних цветов.

- Вы слышали, что если 10 апреля найти, сорвать и принести домой букетик из мать-и-мачехи, то счастье будет в доме всю весну? Интересно, откуда появилось такое предание? Не знаю, правда или нет, но букеты из полевых цветочков имеют особую теплоту и добавляют романтики в уют дома, - написала спортсменка.

Снимок действительно получился очень теплым и уютным. Поклонники в комментариях отмечают, что Татьяна прекрасно выглядит и без макияжа. Многие считают, что 44-летняя Навка без косметики смотрится гораздо моложе своих лет и хвалят ее за естественность.

tatiana_navka Народные поверия) Вы слышали, что если 10 апреля найти, сорвать и принести домой букетик из мать-и-мачехи, то счастье будет в доме всю весну?!

Судя по всему, Татьяна старается проводить время на самоизоляции с пользой: на фото рядом с ней лежит книга «Софии Лорен» - биография знаменитой итальянской кинодивы. И, конечно, она не забывает о спорте: Навка каждый день занимается йогой и тренируется в спортзале. В Инстаграме она поделилась своим взглядом на гармонию души и тела:

- «Спорт от Татьяны Навки» - одна из моих самых любимых рубрик! Мы все хотим казаться лучше, сильнее, симпатичнее, умнее и т.д. Но по сути это не важно, важно то, какой ты на самом деле, это внутреннее определение и честность в первую очередь с собой. Только принимая себя, мы сможем быть счастливы искренне, от души, не смотря и вопреки, - рассказала спортсменка.

Во время карантина Навка проводит много времени вместе со своими дочками – 19-летней Александрой и 5-летней Надеждой. Кроме того, Татьяна много внимания уделяет детям своего мужа Дмитрия Пескова, родившимся в его предыдущем барке. На днях все большое семейство отпраздновало 16-летие сына Пескова Мики. Торжество устроили в доме Татьяны Навки, на празднике также присутствовала старшая дочь Пескова Лиза. Их мама, первая жена пресс-секретаря президента России Екатерина Солоцинская в это время была во Франции и из-за коронавирусного карантина не смогла поздравить сына лично. Татьяна устроила в честь именинника теплый домашний вечер с большим тортом и воздушными шарами.

tatiana_navka "Главное быть, а не казаться!"

- Какое счастье, что у моей Надюши так много братьев и сестёр! Мы с мужем воспитываем в них любовь и уважение друг к другу, ценим семейные праздники и моменты, когда мы все вместе! – написала Навка в Инстаграме. - Я вижу, как они друг к другу тепло относятся, заботятся, переживают и любят. В этот день, как Лиза, так и Надя, постарались подарить брату подарок от души! Мне очень хочется, чтобы Мика вырос настоящим мужчиной, который станет опорой, поддержкой и защитой для своих сестричек. А ещё я очень хочу, чтобы все наши дети, пусть и от разных родителей, ценили, уважали, поддерживали и любили друг друга всю свою жизнь!