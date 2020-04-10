"Прости нас, идиотов!": Гудков рассказал в интервью Собчак о смерти Гафта

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что после того, как шоумен Александр Гудков сообщил о смерти актёра Валентина Гафта в интервью шоу "Осторожно, Собчак", у неё случилась истерика. Об этом она рассказала в своём Instagram.

В интервью Гудков признался, что им с Иваном Ургантом тяжело сдерживать смех во многих ситуациях.

- Он колется постоянно. Допустим, ушёл Гафт... - привёл пример Гудков.

После выхода интервью Ксении Собчак позвонил Иван Ургант "с гневным вопросом: зачем вы похоронили Гафта и ещё попытались взять меня в сообщники?".

- Вчера у меня случилась истерика смеха, - поделилась с подписчиками Собчак, - Ладно бы Гудков просто бы рассказал эту драматическую историю, но я же ещё с умным видом поддакиваю.

В посте она также обратилась к актёру Валентину Гафту: "Валентин Иосифович! Спасибо, что живой! И прости нас, идиотов!".

84-летний актёр, режиссёр, народный артист России Валентин Гафт играл в таких картинах, как "Семнадцать мгновений весны", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тётя!" и "Сирота казанская". Гафт много лет служит в труппе "Современника" и только несколько месяцев назад отказался от работы на сцене.