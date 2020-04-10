Новые случаи заражения коронавирусом в России на 10 апреля 2020: в России зарегистрировано 1786 новых случаев
Новый диагноз был поставлен в 56 регионах страны. Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 10 апреля 2020 года
Получены свежие данные по РоссииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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1786 новых случаев коронавируса в России за последние сутки . Всего в стране зарегистрировано теперь 11 917 заболевших в 82 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 795 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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