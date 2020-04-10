Школы в России выставят годовые оценки по итогам трех прошлых четвертей

Школам порекомендовали выставлять годовые оценки ученикам по баллам за три прошлые четверти. Решение принято в новых условиях из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк:

- Многие родители переживают, что из-за перехода на дистанционное обучение у детей изменится качество образования или их успеваемость, - рассказал Виктор Басюк. – Чтобы родители не волновались на этот счет, мы предложили школам аттестовать детей по оценкам тех четвертей, когда они учились в обычном режиме.

Это не значит, что дети могут расслабиться и забить на текущие задания – оценки за домашнюю работу и активность на онлайн-уроках им все равно выставят. Однако, Министерство просвещения просит учителей аккуратнее учитывать эти оценки при выставлении итоговой отметки за четверть.

Часть предметов, такие, как музыка, ИЗО, ОБЖ и физкультура, по которым нет государственной аттестации, школы вообще смогут перенести на следующий учебный год. Но не должно отразиться на зарплатах педагогов:

- Зарплата учителей складывается не только из проведения уроков, но и из множества других функций, - объясняет Виктор Басюк. – Если школа решает перенести часть программы на другое время, она должна обеспечить этим педагогам другую нагрузку, помимо урочной. Снижение зарплаты, включая компенсации и стимулирующие нагрузки недопустимо. Более того, педагогам сейчас нужна большая поддержка, ведь их нагрузка выросла из-за необходимости переложить свои привычные программы в новый формат. И мы призываем всех родителей морально поддержать учителей своих детей.