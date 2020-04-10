2020-04-10T11:54:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 10 апреля 2020: количество умерших от COVID-19 продолжает снижаться

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Германии на 10 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Германия по-прежнему остается на четвертом месте по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией в мире. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на утро 10 апреля 2020 года в Германии зафиксировано 2712 новых случаев заражения COVID-19, общее количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 118 235 человек.

Смертность от коронавируса в Германии продолжает идти на спад: за сутки скончались 156 пациентов, что на 103 человека меньше, чем за предыдущие сутки. Таким образом, общее количество жертв коронавируса достигло 2607 человек. Еще 6107 пациентов выздоровели и выписались из клиник. Общее количество выздоровевших на данный момент составляет 52407 человек.

МИГРАНТЫ ШЬЮТ МАСКИ ДЛЯ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ

Впрочем, по словам канцлера Германии Ангелы Меркель, жесткие карантинные меры показали эффективный результат, и резкий рост числа инфицированных коронавирусом постепенно идет на спад.

-Появился проблеск надежды, - отметила Ангела Меркель, уточнив, что победе над вирусом радоваться рано и нужно продолжать строго соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать заражения. Так, например, близится один из главных христианских праздников – Пасха, и очень важно в этот день оставаться дома, со своей семьей, избегая соблазна зайти в гости к друзьям и пожилым родственникам.

А вот мигранты в немецком городке Ютеборг решили помочь тем, кто находится в группе риска, и начали шить защитные маски для постояльцев местного дома престарелых. Как сообщает Reuters, уроженец Ирана Бабак Барз раньше у себя на родине владел ателье по пошиву одежды. Поэтому и в Германии он решил быть полезным обществом и вместе со своей командой сшили 735 защитных масок. Одну коробку с масками они торжественно вручили мэру Ютеборга, а остальные раздали пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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