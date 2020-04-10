2020-04-10T12:01:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 10 апреля 2020: 70 человек заразились опасным вирусом на вечеринке

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 10 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Тимур ХАНОВФото: Тимур ХАНОВ
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В Швеции продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 10 апреля 2020 года в стране насчитывается 9141 случай заражения CОVID-19. Общее число погибших в стране уже достигло 793 человек, еще 719 пациентов находятся в тяжелом состоянии на кислородной поддержке или искусственной вентиляции легких. Еще 205 человек выздоровели и уже выписались из клиник.

Таким образом, в настоящий момент Швеция занимает 18 место в мире по количеству активных случаев заболевания, 15 место по количеству умерших от коронавируса и 51 место – по числу выздоровевших.

ОКОЛО 70 ЧЕЛОВЕК ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ НА ВЕЧЕРИНКЕ

Швеция, по сравнению с остальными европейскими странами, довольно лояльно относится к карантинным мерам и не вводит строгих ограничений, что вызывает немалое удивление у ее ближайших соседей. Так, например, на улицах и в общественных местах нельзя собираться более 50 человек, хотя в других европейских странах это количество не превышает 2-4 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции. Такие послабления уже оборачиваются серьезными последствиями.

Так, например, шведская газета Aftonbladet сообщила, что 70 человек заразились коронавирусом на частной вечеринке. На днях в Швеции завершился популярный музыкальный фестиваль Melodifestivalen, а после около 100 человек собрались на частной вилле, где устроили грандиозную вечеринку. В итоге в госпиталях с подтвержденным диагнозом оказались 70 человек, и вполне возможно, что в ближайшие дни это число увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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