2020-04-10T14:20:44+03:00
Звезды

Тяжелая операция и лучевая терапия: дочь Владимира Левкина мужественно борется с раком мозга

Сначала Виктории диагностировали глиому, но после гистологии оказалось, что у нее третья степень астроцитомы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина после тяжелой операции прошла лучевую терапиюДочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина после тяжелой операции прошла лучевую терапиюФото: Instagram.com
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В конце 2019 года дочь бывшего солиста группы "На-На" Владимира Левкина была экстренно госпитализирована после обморока. Врачи изначально подозревали у Виктории глиому, но позже выяснилось, что у девушки астроциотома третьей степени. Ей удалили раковую опухоль. Она прошла несколько курсов лучевой терапии. Сейчас рядом с Викой находятся самые близкие - они во всем ее поддерживают.

Дочь Владимира Левкина сейчас находится дома. Тот день, когда ее госпитализировали с подозрением на опухоль мозга, вспоминает как какое-то кино. "Боже, куда меня везут... Яркий свет бил в лицо, происходило что-то определенно странное. Сразу же вспомнились сериалы про больницу - там часто бывают такие эпизоды", - рассказывает она.

Через несколько дней ее диагноз подтвердился - рак мозга. Только вместо глиомы оказалась астроциотома третьей степени. "Испугалась ужасно. После гистологии оказалось, что это третья степень - астроцитома, злокачественная. Заведующий хирургического отделения показал, где что у меня в голове. Объяснил, что образование может расти, поэтому, чем раньше его удалить, тем лучше. Расположение удобное - правая лобная доля, она никуда не вросла, в другие части головного мозга", - цитирует Вику "СтарХит".

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29 декабря 2019 года я попала в больницу с подозрением на глиому (опухоль) в правой лобной доле головного мозга. Ничего не предвещало беды
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После тяжелой операции дочь Левкина прошла лучевую терапию, чтобы убить клетки, с которыми соприкасалась раковая опухоль. Ее делали полтора месяца, пять раз в неделю. "Принимала химические таблетки, от которых чувствуешь себя усталой и тошнит. Но я могла себя контролировать, думала, что будет гораздо хуже. Я и работала во время терапии, и уезжала после нее на встречи. Лучи - это не больно. Просто ощущаешь тепло в тех местах, куда они направлены", - поведала она.

По ее словам, болезнь очень сильно сплотила всю семью. Девушка постоянно на связи с отцом. "Когда ты понимаешь, что твой папа выкарабкался из намного более сложной истории, веришь и в свои силы. Перед тобой живой пример того, что все будет хорошо", - улыбается она.

В свою очередь, Левкин во всем поддерживает наследницу. "Когда узнали о болезни, сказал ей: «Посмотри на меня». Улыбнулся и добавил: «У тебя все будет хорошо». И она мне поверила»", - вспоминает Владимир Левкин

lyovkinalyovkina
Владимир Левкин с четвертой женой и дочками - Викой и Никой
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Он не сомневается, что дочь справится. А ведь певец как никто другой знает, что такое онкология. Артист столкнулся с коварной болезнью на пике популярности. Ему диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Полтора года певец провел в больнице, прошел девять курсов химиотерапии и пережил сложную операцию. "Надо просто идти к врачам и делать все, что рекомендуют. Когда человек волнуется и переживает, то все идет не так", - цитирует звезду Telepogramma.pro. В мае Вику ждет повторное МРТ, после которого все станет понятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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