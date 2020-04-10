2020-04-10T17:05:01+03:00
Общество

В Госдуме решили: паленую водку дешевле вылить, чем хранить

Эксперт поддержал депутатов, которые одобрили законопроект об уничтожении нелегального алкоголя
Владимир НИКОЛАЕВ
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей для уничтожения «левого» пойлаПравительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей для уничтожения «левого» пойлаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В дни коронавируса власти решили ударить не только по инфекции, но и по тому, что в народе издавна и не без иронии именуют лекарством — по алкоголю.

РАНЬШЕ «ЛЕВАЯ» ВОДКА БЫЛА ВКУСНЕЕ, А НЫНЕШНЮЮ И ЖАЛЕТЬ НЕ СТОИТ

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей для уничтожения «левого» пойла, а заодно и оборудования, на котором оно произведено. Теперь все это можно будет пускать в утиль даже по делам об административных правонарушениях — было бы соответствующее решение суда.

- Проблема в том, что административные дела могут тянуться слишком долго, и все это время изъятые предметы нужно где-то хранить, а это дополнительные расходы, - пояснили «КП» в аппарате комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который уже рекомендовал законопроект к принятию в первом чтении.

Примечательно, что обсуждение члены комитета проводили в режиме удаленного доступа. Вместе уже не собираются — соблюдают режим самоизоляции.

- Действительно, хранить конфискат и средства производства дорого да уже и негде, - сказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. — Предложения уничтожать были и раньше. Но предлагались перерабатывать в незамерзайку, антисептики. Ничего из таких предложений не вышло — для производства спиртосодержащей продукции и без конфиската сырья хватает.

- А не жалко — водку в землю?

- Нисколько! Раньше нелегальная водка производилась на крупных предприятиях и ее нелегальность заключалась только в том, что она шла в обход налогов и акцизов, но это никак не влияло на ее качество — это был шикарный продукт. А сегодня большая часть нелегального алкоголя производится кустарно. Ставят в колхозных амбарах линию и шлепают в полной антисанитарии.

СМИ ЛУКАВЯТ — ПИТЬ БОЛЬШЕ НЕ СТАЛИ

В ряде регионов стали вводить ограничения на продажу алкоголя — мало того, что часть магазинов сама закрылась из-за режима самоизоляции, так еще и власти ограничивают время продаж, запрещают торговать пивом на вынос. Боятся, что сопьемся?

- А вот такие запреты совершенно лишены смысла, - уверен Дробиз. — У нас уже такая кампания была в 2012-16 годах - эффект нулевой. Только торговых точек с лицензиями стало на 30% меньше, а пивных — раза в 3. А потребление при этом не сократилось. Просто нанесли удар по бизнесу. То же самое будет и сейчас, в гораздо более тяжелой экономической ситуации. Никакого спивания населения нет — чиновники неправильно понимают цифры.

По словам эксперта, недавние сообщения СМИ о скачкообразном росте покупок спиртного нужно воспринимать с учетом момента.

— На общие показатели это влияния не оказало, да и цифры, которые приводились - 20-30 процентов — очень завышенные, - уверен собеседник «КП». - По итогам марта у нас потребление водки оказалось на 0,5% ниже, чем в марте прошлого года. По вину — чуть увеличилось, меньше 1% - это данные Росалкогольрегулирования, 17 апреля они будут официально опубликованы. А люди покупали, опасаясь дефицита. Теперь видят, что дефицита нет — и спокойно расходуют старые запасы. Ограничения же, наоборот, подстегнут спрос. Вот в Карелии стали закрывать продажу в 16 часов — и чего добились? Очередей в магазинах. Увеличили время продажи до 18 часов…

Если же говорить об ощущениях, то в московских продовольственных магазинах у полок со спиртным автор ажиотажа не заметил. Если что и берут, то по акции. Да и выпивших на улицах стало значительно меньше, не собирается народ и у подъездов и дверей магазинов, как в довирусные времена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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