2020-04-10T15:27:01+03:00
Общество

Нарушения новые, а санкции старые: почему столичные суды назначают штраф 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции

Хотя ранее говорилось, что штраф будет четыре тысячи
Павел КЛОКОВ
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Теперь за нарушение режима самоизоляции можно схлопотать штрафТеперь за нарушение режима самоизоляции можно схлопотать штрафФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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А вот и пошли первые штрафики. За то, что отошел слишком далеко от дома. И это никакая не антиутопия, а суровая реальность. С 1 апреля, напомним, вступили в силу поправки в КоАП города Москвы. И теперь за нарушение режима самоизоляции можно схлопотать штраф 4 тысячи рублей.

Речь идет не только о тех, кто вернулся из-за границы, или уже инфицирован, или имел связь с зараженными, но и обо всех остальных. Исключение - поход в ближайший магазин или аптеку, выгул собак или выбрасывание мусора во дворе. 400 протоколов уже составлено, а в 9 случаях столичные суды вынесли решения в виде административного штрафа 15 тысяч рублей.

Возникает вопрос - почему не четыре, как обещали?

Отвечает почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

- Произошло очередное противоречие между региональным законодательством и федеральным. Судья выносит, как правило, решение, руководствуясь кодексом РФ, а не Москвы. Где есть статья 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Минимальный размер штрафа 15 тысяч рублей (совсем недавно принят Госдумой).

Получается, федеральный закон бьет местный. А зачем тогда его принимали?

В другой части новых поправок тоже возникают вопросы. Поездка на автомобиле без уважительной причины теперь также может влететь в копеечку. Штраф 5 тысяч рублей (и, как написано в законе, перемещение транспортного средства на специализированную стоянку).

Но, по словам Ольшанского, эвакуировать автомобиль можно только в четырех случаях. Первый. Водитель пьян. Второй. Не имеет с собой документов. Третий. Если неисправны тормоза или руль. И четвертый. Машина стоит под запрещающим знаком и водителя нет рядом.

- Это прописано в КоАП РФ (в статье 27.13), - подчеркнул адвокат. - И потому перемещение окажется незаконным. Если только этот автомобиль не отвезут на эпидемиологическую стоянку, не обработают его там специальными препаратами и не вернут бесплатно обратно владельцу.

В законе о такой обработке ни слова.

- Вообще еще в 1996 году Верховный суд России, учитывая вечные противоречия между региональным законодательством и федеральным, провел целый пленум, который назывался «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия», - продолжает Леонид Ольшанский. - И там было указано, что в таких спорных случаях приоритет должны отдавать федеральному закону.

Добавим, что среди недавно оштрафованных почти все мужчины. Один приехал в столицу в гости из Подмосковья, другой отправился в сквер в 500 метрах от дома и так далее. Есть среди нарушителей и женщина. Она сорвала оградительную красно-белую ленту и зашла на спортивную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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