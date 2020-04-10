2020-04-10T16:33:12+03:00
Звезды

«Жируете, буржуи?»: Собчак на карантине пьет вино по 99 тысяч рублей за бутылку

Одиозная телеведущая в очередной раз поразила подписчиков карантинным шиком [видео]
Елена ПЕТРОВА
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Ксения СобчакКсения СобчакФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Ксения Собчак в режиме самоизоляции, как и все остальные звезды, активно транслирует в соцсети подробности домашнего быта. Между ее критическими публикациями в Инстаграме о тяжелой доле бизнеса и нарушении режима то и дело мелькают уютные семейные видео. Собчак то ведет прямой эфир с мужем Константином Богомоловым, то демонстрирует подписчикам богатый обеденный стол, то накрывает супругу изысканный ужин.

- Ужин с любимым в честь первого дня седера, - прокомментировала ведущая очередной ролик, опубликованный на днях. - Как и нужно, с мацой и со всем остальным. Ну что, любимый, ты готов делать урхац? У нас есть отличное кошерное израильское вино. Скромно, но со вкусом...

Эту речь далеким от иудаизма подписчикам пришлось буквально "переводить". Итак, с 8 по 16 апреля иудеи отмечают один из главных праздников - Песах (Еврейскую Пасху). Она открывается седером - ритуальной семейной трапезой. Маца, кто не знает, - еврейская лепешка, а урхац - первое омовение рук.

Однако, винные знатоки в видео знаменитой блондинки отметили вовсе не знание постулатов иудаизма, а яркую бутылочку Шато Мутон Ротшильд 2011 года. "Скромное кошерное вино" оказалось французским напитком для самых взыскательных ценителей. Стоимость его в алкогольных бутиках - 99 тысяч рублей.

Бутылочка этого красного сухого вина стоит 99 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

Бутылочка этого красного сухого вина стоит 99 тысяч рублей.Фото: из открытых источников

- Вино обладает богатым, восхитительным вкусом с гладкой текстурой, ванильными, шоколадными и цветочными нотками, с мощными, бархатистыми танинами и невероятно долгим послевкусием. Прекрасно сочетается с мясными блюдами, трюфелями и сыром, - рекламируют Шато Мутон продавцы.

Впрочем, большинство Ксюшиных подписчиков, для которых такие яства не по карману, подобное хвастовство не оценили.

"Жируете, буржуи?" - комментируют пользователи соцсетей и отмечают: "Богомолов до Собчак, наверное, таких столов и не видел".

Впрочем, телеведущей к критике не привыкать. Ранее подписчики разнесли Ксению Собчак за просьбу поддержать ее знакомых дизайнеров, купив платье "с бешеной скидкой" за 75 тысяч рублей.

Собчак с мужем пьют вино по 80 тысяч за бутылку.

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Пока народ сидит без работы, телеведущая предлагает поддержать высокую моду (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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