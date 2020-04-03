2020-04-03T16:46:07+03:00
Звезды

«Нам бы штаны поддержать!»: Собчак взбесила россиян просьбой купить платье за 75 тысяч

Пока народ сидит без работы, телеведущая предлагает поддержать высокую моду [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Карантин Ксении Собчак ожидаемо отличается от режима самоизоляции большинства россиян. Фото: Юлия ИВАНКОКарантин Ксении Собчак ожидаемо отличается от режима самоизоляции большинства россиян. Фото: Юлия ИВАНКО
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Карантин Ксении Собчак ожидаемо отличается от режима самоизоляции большинства россиян. В последний день работы ресторанов телеведущая дразнила соцсети прощальным ужином с устрицами, которых еще не скоро закажет, а ее публикации из дома все больше напоминают рекламный проспект: Ксения пишет и про автомобили, и про онлайн-фитнес, и про спортивные костюмы, расхваливая (не бесплатно) бренды на все лады.

Однако, последний пост в Инстаграме эпатажной телеведущей вывел из себя даже самых лояльных подписчиков.

- Это мой самый лучший выход во время ведения "Фабрики Звезд", - подписала Собчак под фотографией двухлетней давности в замысловатом "меховом" платье. - В это непростое время сложнее всего малому бизнесу. Маленьким компаниям, где сейчас идет борьба за выживание и за то, чтобы не увольнять людей. Этим постом хочу поддержать замечательных девчонок, талантливых сестер-дизайнеров! Сейчас у них грандиозная распродажа. Заходите на их аккаунт и покупайте уникальные вещи - это реально искусство, - посоветовала звезда.

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Ксения Собчак на карантине рекламирует платье за 75 тысяч
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Подписчики "блондинки в шоколаде" оказались далеки от высокой моды. Наряд, который "подешевел" до 75 тысяч рублей, пользователи соцсетей не оценили. "Что за ковёр на ней?", "У меня похожая дорожка в ванной", "Собрали ненужные куски ткани и сшили - "я тебя слепила из того, что было", - стебутся комментаторы. Другие сочли рекламу неуместной: "Хочется спросить, куда мы пойдем такими роскошными?", "Не время сейчас платья рекламировать", - с грустью отмечают подписчики.

Но больше всего оказалось гневных посланий.

- У нас тоже магазин платьев, но мы не устраиваем распродажи и акции, потому что знаем, что это сейчас это никому не нужно. Это только бесит и раздражает людей! - критикуют Собчак владельцы магазина одежды.

"Пойду закажу, пожалуй, платьице - как раз 5000 аванс пришел, можно и гульнуть!", "Сейчас многим только штаны придётся поддерживать, а у вас платья за 75 тысяч!" - ругаются подписчики.

Напомним, ранее Людмила Нарусова отчитала дочь и зятя Константина Богомолова за пьянство на карантине.

- Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы - пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!, - высказалась в прямом эфире мать Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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