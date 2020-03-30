"Да что ж вы такие тупые": Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине

Ксения Собчак и Константин Богомолов заскучали на карантине. В этой связи супруги решили выйти в прямой эфир со своими поклонниками. Темой откровенной беседы должен был стать разговор о том, как сохранить брак в условиях самоизоляции. Однако совершенно неожиданно что-то пошло не так.

"Сегодня первый день официального карантина. Ходят слухи что в Китае после завершения пандемии резко увеличилось количество разводов. Чтоб такого не случилось у нас, мы дадим вам несколько интересных советов", - объявила Ксения Собчак, у которой за плечами недавний развод с первым мужем.

Как ни странно, компанию во время эфира телеведущей должен составить нынешний избранник Константин Богомолов. Его первый брак с актрисой Дарьей Мороз не так давно потерпел крах. При этом с Ксенией режиссер живет всего ничего - они поженились полгода назад.

Поклонники со скепсисом восприняли заявление гламурной блондинки: "Дожили. Собчак будет учить нас, как сохранить семью", "Вам еще рано что-то советовать, не накипело", "Будто вы сто лет женаты", "Ну вы-то профессионалы по части «как сохранить семью и не развестись»".

Впрочем, публика в итоге отметила, что обязательно будет присутствовать и послушает, что Ксения и Константин расскажут народу. В прямой эфир телеведущая хотела выйти из своего аккаунта в соцсети, но не смогла, так как оказалась заблокирована из-за того, что в ее блоге есть снимок, где она позирует топлес. "Представляете, забанили, хотя на той фотографии ничего не было, все было прикрыто руками", - огорченно сообщила телеведущая.

xenia_sobchak Сегодня первый день официального карантина

В итоге эфир состоялся в аккаунте режиссера. Так, поклонники узнали домашнее прозвище Собчак. Богомолов зовет жену Масей, тогда как она его - Констаном Юрьевичем.

Потом режиссер принялся нахваливать кулинарные умения возлюбленной. Мол, она прекрасно жарит гречу, подогревает цыпленка-табака и всячески заботится о нем, муже. Он также поведал, что к нему ни одна зараза не липнет. Собчак же заверила, что переболела коронавирусом.

До поры, до времени все было спокойно и вполне по-семейному. Пока в эфир не вышла мама телеведущей. Людмила Нарусова словно вихрь ворвалась в информационное пространство.

Она была рассержена из-за того, что дети так и не смогли вывести ее в прямой эфир. Все трое не знали, на какие кнопки тыкать. В итоге разгневанная родственница позвонила по скайпу. Первым делом она отчитала дочь и зятя за пьянство. На столе у них красовалась бутылка крепкого алкоголя.

"Да что ж вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подключить! Это потому что вы - пьяные! На столе бутылка стоит, молодцы, дожили!", - выговаривала теща Косте и Ксении.

В этот момент Собчак и Богомолов были словно нашкодившие дети. Парочка внимательно слушала разбушевавшуюся маму, не смея перечить. Потом Людмила Борисовна не терпящим возражений тоном потребовала, чтобы ей показали внука Платошку, а няня хоть раз провела бы его под ее окошками. Засим откланялась и удалилась.