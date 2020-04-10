2020-04-10T18:22:54+03:00
Звезды

Смерть сына и измены: солист "Песняров" раскрыл правду о браке с гимнасткой Ольгой Корбут

Исполнитель хитов "Олеся" и "Беловежская пуща" еле сдержал слезы в гостях у Бориса Корчевникова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Леонид Борткевич женился на четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут в 1978 году. Фото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/Фотохроника ТАССЛеонид Борткевич женился на четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут в 1978 году. Фото: Уткин Игорь, Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
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Голос Леонида Борткевича в 70-х гремел на весь СССР. Вместе с солистом легендарных "Песняров" без преувеличения каждый житель огромной страны напевал "Олесю" и "Беловежскую пущу". Личная жизнь певца вызывала ничуть не меньший интерес у публики - ведь он был женат на прославленной на весь мир гимнастке Ольга Корбут.

Солист "Песняров" Леонид Борткевич женился на четырехкратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ольге Корбут в 1978 году. Супруги прожили вместе 22 года. В их судьбе было многое - они пережили измены, смерть ребенка и очень болезненный развод.

"Перед Олимпиадой 1972 года был концерт по заявкам по радио. Я услышал, что член команды Ольга Корбут попросила, чтобы спели песню «Олеся». Потом сборная СССР по гимнастике и «Песняры» встретились", - рассказал музыкант о знакомстве с Корбут.

По его словам, тогда они несколько часов говорили обо всем на свете. А ровно через год Ольга позвонила. В то время Леонид переживал непростой период - ему изменила первая жена, он впал в депрессию. Корбут вытащила его из этого состояния.

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После Олимпиады 1972 года Ольга Корбут стала звездой эфира. В 1973 году ее пригласили на гастроли в США. Они прошли триумфально и с ними связывают начало бума спортивной гимнастики в Америке
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"Я обалдел. Потом она пришла ко мне домой. Корбут мне сказала: «Ты видишь, тебя жена не любит». И увезла меня в гостиницу, где у нее был снят номер. Так и начался наш роман, а потом и свадьба случилась", - поведал певец в эфире программы "Судьба человека".

В 1978 году у влюбленных родился сын Ричар. Через некоторое время Корбут снова забеременела. Но второй ребенок родился мертвым. "Мы уже назвали его Ванечкой. За день до родов все было нормально. А когда поехали рожать, вдруг нам сказали, что ребенок мертвый. Ольге сделали операцию", - разоткровенничался музыкант в беседе с Борисом Корчевниковым.

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Леонид Борткевич и "Песняры"
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Они тяжело переживали невосполнимую потерю, месяц не могли прийти в себя. "У нас были разные резусы… Это была трагедия", - еле сдерживая слезы заявил Леонид.

Солист "Песняров" также объяснил, почему в 2000 году развелся с Корбут. До отъезда в Америку у Борткевича случился мимолетный роман и родился внебрачный сын, как две капли воды похожий на знаменитого отца. "Я видел его после только один раз. Он холодно ко мне относится", - сообщил вокалист.

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Асамбль "Песняры" под руководством Леонида Борткевича
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Вскоре, как он отметил, жена получила большой контракт. Корбут предложили тренировать детей. "Мы уехали вместе с ней в США. Я ушел из группы, писал книгу. Но потом лидер «Песняров» Владимир Мулявин позвал меня обратно", - заявил Леонид.

Он оставил Ольгу в Америке, думал, что скоро заберет ее к себе. "Отъезд из США стал моей ошибкой. Расстояние нас разлучило. Она нашла себе другого мужика", - сказал Борткевич.

По словам музыканта, сейчас у Корбут все хорошо. Она живет и ни в чем не нуждается: "У нее в Америке до сих пор несколько групп. Она зарабатывает по 500 долларов за час. У нее денег больше, чем у нас".

Объяснил он и решение бывшей жены продать на аукционе олимпийские медали. За них она получила 183 тысячи долларов. "Она это сделала не из-за денег. Увидела, что кто-то продал медали и тоже решила от них избавиться. Зачем им лежать без дела, когда можно продать", - заверил исполнитель.

Как отметил певец, вокруг его супруги всегда было много разных слухов и сплетен. Говорили, что она своровали продукты в магазине, а также пристрастилась к алкоголю. "Она набрала продуктов в супермаркете, а потом поняла, что забыла дома кошелек. Побежала за ним. Все подумали, что своровала продукты. Что касается пьянок, то, бывало, выпивала, конечно, но немного. У нее непростая судьба. В 1972 году тренер ее изнасиловал. Он готовил ее в свои жены", - резюмировал Леонид Борткевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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