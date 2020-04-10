«Я к тебе больше не приду»: Шаляпин бросил Калашникову в прямом эфире

В последнее время Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады Татьяной. Но поскольку Татьяна сейчас на самоизоляции у себя дома в Канаде, певец коротает время в обществе своих давних подруг. Например, вечерами общается в прямом эфире в Инстаграме со своей бывшей невестой Анной Калашниковой.

Правда ничем хорошим это общение не закончилось.

А началось все с прямого эфира, в ходе которого Прохор рассказывал Анне о том, как отвлекается на карантине.

— У меня есть аккаунт на порноресурсах. Но я сейчас туда не захожу. Я включил один ресурс, и у меня компьютер сгорел. Конец света! — жаловался певец своей бывшей. Рассказал Прохор и о том, как умудряется сохранить прекрасную форму в период карантина, а также при помощи чего проводит профилактику коронавируса.

— Доказано, что стопарик водки убивает любые бактерии! А так я лежу дома, читаю Тургенева. Один, — посетовал Шаляпин.

Однако, когда Калашникова задала вопрос своего подписчика, почему Прохор ее бросил перед свадьбой, Шаляпин вспылил.

— Я к тебе больше не приду, Аня. Зачем ты ворошишь то, что было 5 лет назад? — заявил Шаляпин перепуганной певице и вышел из эфира.

shalyapin_official Шаляпин бросил Калашникову в прямом эфире.

Растерянная Калашникова так и не поняла, чем задела Прохора.

Напомним, что отношения Прохора Шаляпина с Анной Калашниковой начались в 2015 году. Девушка забеременела, и Прохор оставил свою тогдашнюю супругу Ларису Копенкину, чтобы быть с матерью своего ребенка. Молодые люди встречались около 2 лет и даже собирались пожениться, однако идиллию разрушил тест ДНК, взятый в прямом эфире на шоу Андрея Малахова. Выяснилось, что Прохор воспитывает не своего сына. Шаляпин оставил возлюбленную, но умудрился сохранить с ней дружеские отношения, которые они поддерживали до сего дня.