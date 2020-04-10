«Я винтик в большом деле»: Яндекс пришел на помощь врачам в разгар пандемии коронавируса

«Помощь рядом» - так называется новый проект Яндекса. Он адресован медицинским и социальным службам России. Из-за ситуации с коронавирусом работы у них прибавилось: медиком надо поспеть на дом ко всем пациентам, соцработникам – развезти продукты и все необходимое пенсионерам, находящимся на самоизоляции. И все это надо сделать быстро и без риска для самих себя.

На помощь пришли таксопарки – партнеры-перевозчики сервиса Яндекс.Такси. Теперь водители, которые участвуют в программе, возят особых пассажиров: врачей, которым надо посетить пациентов на дому, медиков, которые перевозят тесты на коронавирус и лекарства. Соцслужбам помогают развозить продукты.

Стартовал проект в Казани, сейчас подключились также Нижний Новгород и Махачкала – следующие города на очереди. На оплату труда таксистов на первом этапе Яндекс выделил 250 млн рублей.

«Комсомольская правда» публикует рассказы работников таксопарков, которые участвуют в программе.

ПРО ДЕНЬГИ ЗАБЫВАЕШЬ, РАБОТАЕШЬ РАДИ ДОБРЫХ ЭМОЦИЙ

Вечером после смены водитель Андрей отдает служебное авто на санобработку. В салоне повесил тент, который отделяет заднее пассажирское сиденье от водительского. И конечно, под рукой всегда антисептик. День таксиста начинается с обследования у медика и техосмотра авто с механиком.

Но дальше мужчина не выезжает на линию, а отправляется к закрепленной за ним поликлинике. На смартфон падает заказ из больницы. И пассажир особо важный — сотрудник клиники, которому предстоит ехать на вызов.

— Сложнее не стало. Даже наоборот! Ты точно уверен, что к тебе сядет адекватный медик. Они очень интересные люди. Сначала молчим, но потом слово за слово — и разговор завязывается. Врачи, оказывается, очень общительные. И нам с ними интересно, и они нам доверяют. Ведь таксиста ты больше никогда не увидишь, потому можешь рассказать о наболешем, — делится водитель.

Андрей рассказывает, что чаще всего врачи ездят к пожилым. Доктора проводят плановый осмотр и консультацию пенсионеров на дому.

— Чувствую, что участвую в хорошем большом деле. Даже про материальную сторону вопроса забываешь — переполняют добрые эмоции. Я словно винтик, маленькая молекула большого дела. Это даже утренний настрой на работу меняет. В нашем парке почти все согласились участвовать в этом без преувеличения героическом деле. Приятно, когда получаешь в приложении извещения от Яндекса: «Спасибо за вашу работу». Это поддерживает.

Андрей не считает, что таксисты находятся в зоне риска. Из всех водителей автотранспорта, по его словам, они с коллегами наименее подвержены угрозе.

— Водитель автобуса, который в день перевозит тысячи человек, больше рискует. Это же теория вероятности! Скрывать не буду, сначала волновался за свою безопасность. Но потом понял, что вожу тех, кто ездит к пожилым, а они сидят дома и не выходят. Поэтому риск минимальный. После этого успокоился.

ПОЧЕМУ ТАКСИСТЫ СЧИТАЮТ СЕБЯ ВОЛОНТЕРАМИ

Механик Наргиз встает в 05:30 утра и мчит в таксопарк. Там его ждет вереница машин, которые через пару часов должны выйти на линию, — возить врачей. А перед этим их все нужно осмотреть.

— Не знаю, откуда силы, но энергии сейчас предостаточно. Стимулирует, что мы делаем правильную, нужную работу. Каждый день, когда просыпаешься, нет желания лежат в кровати. Надо вставать и работать, — рассказывает молодой человек.

Парень говорит, что усилил контроль в работе, чтобы машина всегда была на ходу. У него и его коллеги по техслужбе важная задача - не допустить даже малейшей технической неполадки во время поездки врача.

— Ответственность чувствуем большую. Не хотим подвести «Яндекс», врачей, всю программу. Когда команда работает слаженно, полностью выкладывается — работа будет идти. Некоторые водители называют себя волонтерами, хотя их работа и оплачивается. Волонтерами себя именуют от того, что энтузиазма прибавилось. Выкладываются, стараются, чтобы у врачей не было никаких проблем. Чтобы заказы выполнялись быстро. К работе — со всей душой!

После смены водители пересказывают Наргизу благодарности врачей. Медикам нравится проект, свою работу они делают быстрее.

— До начала проекта врачи успевали три-четыре адреса обойти за день. Сейчас — 15-17! Это число им казалось фантастикой, но когда появились водители — это стало возможным. Благодарят, что за день посещают пациентов столько, сколько раньше за неделю.

«БЛИЗКИЕ ПОДДЕРЖАЛИ»

Наталья четыре года работает в такси. О программе помощи врачам рассказал начальник парка.

— Я сразу согласилась. Понимала, что риск есть, но кто-то должен помогать! Сейчас каждый участвует по мере сил. Близкие в моем выборе меня поддерживают.

Наталья рассказывает, что еще до режима самоизоляции начала за рулем надевать маску. Но пассажиры воспринимали это как шутку. Оказалось, всё серьезно.

— У врачей сейчас много вызовов, - говорит Наталья. - Одного пригласила девушка с температурой 36,7. Общалась через дверь. Мы посмеялись над ситуацией. Хотя не все врачи с улыбкой, некоторые уставшие. Жалуются, что люди поехали за границу, зная, что в мире уже началась эпидемия. После поездки многие медики обрызгивают сиденье антисептиком — тоже ответственно стараются себя вести!

Как водители помогают врачам. История Константина .

«С КЕМ-ТО НУЖНО ПОМОЛЧАТЬ, А КОГО-ТО — РАЗВЕСЕЛИТЬ»

Таксист Константин из проекта «Помощь рядом» рассказывает, что на каждый заказ приходится пять-шесть адресов. По вечерам в таксопарке авто дезинфицируют. Но перед выходом на линию водитель еще раз по своей инициативе проводит влажную уборку салона.

— Когда прихожу домой, не разрешаю никому из близких подходить ко мне. Сразу вещи в стирку на максимальную температуру. За рулем в маске: меняем каждые два часа, — рассказывает парень.

На заднем сиденье висит памятка для пассажиров-медиков. Нужно обрабатывать руки перед тем, как сесть в машину, носить маску, собирать длинные волосы в пучок, не разбрасывать вещи. Врачи делятся с молодым человеком переживаниями. Пациенты не всегда радушно встречают медиков, кто-то начинает общение с претензий.

— Врачей мне жалко: у них сейчас большая нагрузка. Поэтому я стараюсь действовать по ситуации: с некоторыми лучше молчать и дать отдохнуть, кого-то, наоборот, — подбодрить шуткой.

Константин упоминает еще один плюс актуальной работы — сплоченность.

— Лет семь назад таксисты были друг за друга горой. А сейчас равнодушны к коллегам. Но работа в «Яндекс.Помощь» изменила ситуацию. Каждое утро мы встречаемся у поликлиники с коллегой, который тоже возит врачей. Мы обменялись телефонами, общаемся. Есть общий чат в мессенджере, где переписываются водители, задействованные в программе. Это подбадривает!

СКАЗАНО

Генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож:

— Сейчас всем важно быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы дать возможность врачам и другим социальным работникам заботиться о тех, кто болеет на дому или сидит на карантине. Мы готовы помогать своими технологиями и инфраструктурой, а также финансировать оплату части таких поездок. Важной социальной частью этого проекта мы также считаем поддержку сотен тысяч водителей и курьеров, работа которых в сегодняшних условиях, как и работа врачей, становится настоящим подвигом.

КСТАТИ

Узнать больше о проекте можно на сайте help.yandex.ru.

Если ваша компания тоже готова помочь в борьбе с пандемией и профинансировать часть поездок врачей, пишите на covid@yandex-team.ru.