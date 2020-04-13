Коронавирус щадит Россию. В чем причина?

Карта распространения инфекции рапортует: больше всего заразившихся, 429 тысяч человек, - в США, 152 тысячи – в Испании, 139 тысяч – в Италии, 113 тысяч – в Германии… В Китае, где рост заболеваемости почти прекратился, счетчик стоит на 82 тысячах [1].

Не все так плохо

В нашей огромной стране на сегодняшний день всего 10 тысяч больных коронавирусом, при этом порядка 700 пациентов уже выздоровели. Смертность относительно низкая – скончалось 76 человек. Если посмотреть, допустим, на Италию, то здесь картина по смертности печальна – это более 17 тысяч человек [2].

Видно, что по сравнению с другими странами, даже с меньшей территорией и численностью населения, российские показатели заметно отличаются в положительную сторону.

Почему так произошло, задумываются именитые ученые. Единого мнения по этому вопросу пока нет, но вот теории известны самые разные.

Ограничительные меры?

Конечно, стоит отметить слаженные и четкие действия властей, которые принимались на всех уровнях, начиная с момента появления первых заболевших. Переходили на дистанционное образование школы, колледжи и вузы. Ограничивалось транспортное сообщение с зарубежьем. Вводились нерабочие дни. Оперативно работали Минздрав и Роспотребнадзор, информируя граждан о профилактических мерах и действиях при подозрении на коронавирус.

Периодически в СМИ высказываются мнения, что самым важным фактором успешной блокировки быстрого распространения заболевания стали именно правильные ограничительные действия.

Но некоторые ученые считают, что есть и независящие от таких обстоятельств причины. И вот только некоторые предположения, высказанные в последнее время.

Прививка от туберкулеза?

На днях появилась информация, что на показатели заболеваемости и смертности от коронавируса влияет прививка, сделанная вакциной от туберкулеза (БЦЖ).

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса (США) сообщили о том, что по статистике смертность от коронавируса в странах, использующих БЦЖ, в 5,8% ниже, чем в странах, где не делают прививку от туберкулеза [3].

«Московский комсомолец» ссылается на обобщение данных учеными из Техасского университета. Исследователи установили, что в государствах, где применяли БЦЖ, заболеваемость коронавирусом заметно ниже: 38 человек на 1 млн. населения. В иных странах на 1 млн. человек приходится 358 заболевших. Также издание приводит в подтверждение слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщавшего, что прививка БЦЖ способна дать дополнительную защиту от коронавируса [4].

В России такую вакцинацию делают по общему правилу новорожденным детям [5].

Недопущение заражений в поликлиниках?

В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» эксперты поговорили о сложившейся в стране ситуации [6].

Влияние вакцинации БЦЖ получило горячее обсуждение, но мнения по этому поводу высказывались разные. Также озвучивались предположения о заболеваемости в зависимости от генотипа, от региона проживания и т.п.

Положительно был оценен опыт взаимодействия «врач-пациент» в России: именно медицинские работники приходят к людям, а не наоборот. Это позволяет избежать заражения в поликлиниках при сдаче анализов, как это происходило в других странах.

Владимир Соловьев в ходе дискуссии обратил внимание, что большая заслуга в относительно небольшой заболеваемости все-таки принадлежит наследию советской медицины и четким действиям по предотвращению распространения коронавируса.

Прививка от гриппа?

В ходе обсуждения было озвучено интересное мнение профессора, доктора медицинских наук Михаила Петровича Костинова, руководителя лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова». Михаил Петрович рассказал, что сейчас рассматривается еще одна версия, согласно которой вакцинация в данной ситуации чрезвычайно полезна. И здесь уже речь идет о вакцине против гриппа:

- Почему в России меньше болеют коронавирусом, чем в других странах? Хотя, исходя из географического положения, мы должны были уже заболеть все поголовно, поскольку одна волна вируса идет с востока на Россию, а другая с запада.

На этот счет существует много разных гипотез, и одна из них состоит в том, что мы много лет применяли и применяем вакцину против гриппа, в составе которой содержится адъювант – это вещество, которое полностью меняет ход реакции иммунного ответа.

Даже ВОЗ пишет, что будущее за адъювантной вакциной, которая способна выработать иммунитет против тех патогенов, против которых обычная вакцина, содержащая только антигены, не может. Отличие в механизме действия адъювантной вакцины от безъадьювантной заключается в том, что при вакцинации она приводит к формированию не только гуморального иммунитета, который обеспечивается антителами, но и клеточного.

Вирус гриппа, так же как коронавирус – это РНК-содержащий вирус. Когда вводится адъюватная вакцина, происходит активация специальных рецепторов на иммунных клетках, и их активность сохраняется длительное время, за счет чего в итоге и формируются клетки памяти. Таким образом, что получается? Если в организм попадает другой вирус из этой группы РНК-содержащих вирусов, то организм уже готов к этому, и в короткие сроки происходит активация иммунного ответа для борьбы с вирусом.

Прививки в центре внимания

В деле о коронавирусе вакцины действительно стали одной из главных тем для обсуждения. К слову, профессор упомянул о первой адъювантной вакцине против гриппа. Этот препарат проверен временем – он применяется в России более 20 лет и содержит адъювант азоксимера бромид. Интересно, что оригинальная молекула используется также как самостоятельное лекарственное средство у взрослых и детей для лечения и профилактики острых и хронических респираторных заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вакцины основным средством профилактики гриппа и снижения его неблагоприятных последствий [7].

Против коронавируса вакцину еще не разработали, поскольку он имеет особенности. Но при этом ВОЗ настоятельно рекомендует делать прививки от других респираторных заболеваний [8].

Действительно, COVID-19 появился совсем недавно, и точную информацию о нем, как и вакцину, получат не быстро. Однако, как можно заметить, прививки существующими вакцинами против других подобных болезней, снискали одобрение у ведущих врачей России и мира в целом.

1. https://yandex.ru/maps/covid19?ll=91.845621%2C45.489380&z=3 (данные по состоянию на 9 апреля 2020 года).

2.Там же.

3. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049478v1

4. https://www.mk.ru/science/2020/04/07/ustanovleno-vliyanie-privivki-ot-tuberkuleza-na-zabolevaemost-koronavirusom.html

5. http://www.xn--4-9sbf1abca1cjs.xn--p1ai/privivka-ot-tuberkuleza

6. https://www.youtube.com/watch?v=EqI0z3MZ7to

7. http://www.euro.who.int/ru/health-topics/communicable-diseases/influenza/vaccination

8. https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters