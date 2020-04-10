Каждый ребенок имеет право на счастье: Фонд "Обнаженные сердца" объявил о продолжении социальной программы

Каждый ребенок имеет право на счастье - в это верят в фонде "Обнаженные сердца". С 2004 года основанный супермоделью Натальей Водяновой благотворительный фонд помогает людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии.

По статистике, в России от 4 до 7% детей имеют нарушения в развитии. Согласно последним данным, у одного из 59 детей в мире диагностируют расстройства аутистического спектра (РАС), а каждый 800-й ребенок рождается с синдромом Дауна.

Для того, чтобы помочь детям с особенностями развития и дать им шанс на счастливое будущее, в 2019 году фонд впервые запустил социально ориентированную программу #ПравоНаСчастье.

Что уже сделано?

В 2019 году на программу #ПравоНаСчастье фонду удалось собрать 24 миллиона рублей. Средства в первую очередь пошли на реализацию трех проектов:

- Запущена информационная платформа «Обнажённые сердца онлайн». Здесь родители и специалисты со всей России могут получить бесплатный доступ к самым современным знаниям о программах помощи, образовании и реабилитации детей с РАС, синдромом Дауна, церебральным параличом и другими особенностями.

Ежедневно платформу посещают около 1000 человек из всех регионов России.

- Запущена служба ранней помощи Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца» в Москве. Проведены уже шесть обучающих семинаров для более чем 80 специалистов по детскому развитию. Две группы родителей детей с РАС прошли программу «Ранняя пташка» на базе Центра.

- «Ранняя пташка» - это программа обучения родителей особенных детей. Она помогает им лучше понять своих малышей и начать поддерживать их, направлять на самом раннем этапе жизни. Родители сами учатся ориентироваться в существующих эффективных подходах и программах помощи детям с РАС и могут применять эти практики дома со своими детьми.

Благодаря проекту #ПравоНаСчастье обучение методикам «Ранней пташки» прошли 58 специалистов из 31 организации, которые помогают особенным детям в разных регионах России и СНГ. Теперь эти специалисты в своих городах сами обучают родителей. 162 семьи детей с РАС в регионах уже получили программу помощи «Ранняя пташка».

Что дальше?

Фонд "Обнаженные сердца" объявил о продолжении программы #ПравоНаСчастье в 2020 году. Вот какие самые важные задачи запланированы на этот год:

- Финансирование обучения специалистов программе помощи родителям детей с аутизмом «Ранняя пташка».

- Поддержка работы службы раннего вмешательства Центра поддержки семьи «Обнаженные сердца» в Москве. Центр станет федеральной ресурсной базой по обучению российских специалистов эффективным методикам работы с детьми с особенностями развития.

- Развитие информационной платформы «Обнажённые сердца онлайн».