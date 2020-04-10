«Печать дьявола!» Верующие напуганы идеей вживлять чипы людям. Как относиться к знакам Апокалипсиса?

Чтобы контролировать самоизоляцию, в некоторых губерниях России выдают специальные коды. Они помогают отслеживать, сколько человек провел времени на улице. Второе послание из новой реальности — заявление ученых. Например, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов заявил, что чипирование может быть идеальным вариантом для выявления зараженных коронавирусом.

Такие новости напугали некоторых верующих людей. Ведь «печать Антихриста» и «число зверя» - одни из вестников Апокалипсиса. Так есть ли повод для беспокойств? Об этом «КП» рассказал священник Валерий Духанин.

- Печать антихриста не надо полностью отождествлять с какими-то чипами, - объяснил батюшка. - Потому что бывают ситуации, когда в Америке преступникам, независимо от их воли, ставят чипы. Чтобы просто отслеживать их местоположение. Чипы – это техногенное воздействие на человека. Это не очень для нас приятно и приемлемо, но к печати антихриста это не имеет отношения. Печать антихриста – это будет личный выбор человека, который вместо Христа будет принимать антихриста, служение ему, его царство.

Иерей Валерий Духанин.

Священник пояснил, как трактовать откровения о Конце света.

- Книга «Апокалипсис» - это самая аллегорическая книга в Священном Писании, которая наполнена больше такой символикой. Там история как таковая не описывается. Там больше некие смыслы истории, - сказал отец Валерий. - По большому счету, лучше к такому буквализму не приходить, к буквальному пониманию печати, как каких-то знаков. Потому что у людей зачастую идет даже какой-то психический сдвиг на этой почве. И вся их духовная жизнь начинает сводиться к тому, что они узревают где-то проявление или предвестие антихриста, его печати.

Вместо того, чтобы внимание уделять очищению своего сердца, проходить какую-то здравую духовную жизнь, семьей, детьми заниматься, радоваться друг другу, созидать что-то доброе, полезное, то есть вместо созидательного и нужного, значимого, они посвящают себя фантастическим, надуманным картинам. К сожалению, отталкиваясь от «Апокалипсиса», который неправильно понимают. И жизнь превращается в борьбу с ветряными мельницами, когда там-сям прозреваются эти якобы проявления антихриста. То в паспортах водяные знаки, QR-коды, ИНН, что там на каком-то уровне шестерки есть в электронных программах.