Рэпер Ганвест признался, что у него COVID-19: «Одышка, потеря обоняния и жуткое состояние потерянности»

О заболевании коронавирусом в соцсетях рэпер Руслан Гоминов, известный под именем Ганвест, рассказал сам.

- Просыпаешься… и снова одышка. И не понимаешь, что происходит. Жуткое состояние потерянности и неосознания, что происходит… Мой первый день с COVID-19, - написал на своей странице в инстаграме Ганвест. – Это не шутки. Сидите дома. Коронавирус реально существует. У меня обнаружен. Пока я сам не заразился, то тоже не верил. Воздержитесь от контактов с людьми, походов, гулянок.

В подтверждение Ганвест выставил документ «Согласие на получение медицинской помощи на дому». Подписчики сразу же поинтересовались, где он жарил шашлыки, а фанаты запустили хэштег #ганвестживи.

realgunwest У рэпера Ганвеста COVID-19.

realgunwest Рэпер Руслан Гоминов, известный под именем Ганвест, выставил документ Согласие на получение медицинской помощи на дому .

- Все протекало бессимптомно, я особо не понимал, что со мной происходит, но потом ухудшилось мое состояние, появилась одышка, результат подтвердили – я заболел коронавирусом. Сейчас буду проходить лечение на дому. Не знаю, что будет.

Рэпер в каждом своем прямом эфире говорит подписчикам, что ему не верится и просит всех «сидеть дома». Ганвест рассказал, что стал терять вкусовые восприятия, плохо чувствует запахи еды.

- Лечусь общими противовирусными препаратами. Организм сам борется или не борется – это как русская рулетка. Мне дали брошюрки, что делать, - сказал Ганвест. - Ничего не хочется делать, всегда хочется спать, тяжело понимаю, что происходит. Без осложнений меня не заберут в больницу. Все везде занято. Я под наблюдением врачей – в режиме 24 на 7. Если будет пневмония, то осложнения на легкие и сердце.

«КП» дозвонилась пиарщице Ганвеста, чтобы узнать о самочувствии рэпера.

_kristina_mar Пиарщица Ганвеста Кристина Мар.

- У него легкая форма коронавируса. Он не выезжал заграницу, не жарил шашлыки в теплые дни. Последнее время больше был дома, записывал песни. А потом у него заболел желудок, я привезла ему таблетки, побыла у него буквально 15 секунд. И оказалось, что он заразился от меня, - рассказывает Кристина Мар.

- А вы где вирус подхватили? – уточняю.

- А я от подруги, с которой живу вместе в одной квартире. А она у преподавателя по вокалу. Может кто-то из этой цепочки, какой-то 50-й, и был заграницей. Но мы все заразились в Москве. Мы были все в одной компании. Я сама не могла поверить, что вирус так легко передается. Мы с Русланом давно не виделись, он никуда не выходил, поэтому заразился точно от меня.

- Сам Руслан когда сделал тест?

- Это был дней 5-7 назад. И вот вчера ему привезли ответ, что у него коронавирус. Руслану было плохо. Мне кажется, что женщины проще переносят, а мужчины сильно себя накручивают.

Руслан Гоминов рассказал, что вызывал врачей на дом. У него взяли мазок из носа и слюну. При этом он не соблюдал ранее озвученные «правила»: не пить воду и не чистить зубы перед сдачей анализа. И тест все равно показал результат – коронавирус. Рэперу назначили обычные противовирусные, врачи будут наблюдать.

А пиарщица Кристина Мар говорит, что уже лечится более 14 дней, ее самочувствие лучше и врачи уже сказали ей не пить противовирусные и иммунные препараты.

- У меня не было температуры, была общая слабость, потеря обоняния. Но я иду уже на поправку, я уже на восстановлении. Потом нужно сдать анализы, если трижды показывает, что отрицательный результат, то тогда дадут справку «здорова». Такой же путь пройти предстоит теперь и Руслану, - сказала Кристина Мар.