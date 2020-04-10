Если папу уволили: калькулятор президентской поддержки семей с детьми

Один из самых неприятных «побочных эффектов» коронавируса – проблемы в экономике. Многие предприятия, фирмы и магазины закрыты, их сотрудники сидят по домам. И кто-то уже без шансов вернуться на прежнее место работы: в стране фиксируют случаи, когда сотрудников сокращают. Или того хуже – заставляют написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Не случайно президент страны Владимир Путин в своем новом обращении к гражданам по поводу распространения заразы сделал особый акцент на поддержке семей с детьми, где хотя бы один из родителей оказался без работы. В такой ситуации на каждого ребенка до 18 лет родители будут получать по 3 тысячи рублей. Причем это вводится не вместо, а в дополнение к ранее озвученным мерам поддержки: пособиям в 5 тысяч рублей на каждого малыша до 3 лет и выплат на детей от 3 до 7 лет.

Кроме того, всем, кто встал на учет как безработный с 1 марта, автоматически будут выплачивать пособие по безработице по верхней планке. Недавно его как раз подняли до величина минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей. Причем оформить все можно за короткое время и не выходя из дома.

Также президент поручил упростить назначение выплат на детей от 3 до 7 лет. Без этого решения сложилась бы парадоксальная ситуация: родители без работы, а семья без денег, но по документам у них все хорошо. Ведь доход за последний год был приличный. Теперь важна не история, пусть и недавняя, а положение дел на настоящий момент.

Масштабный комплекс мер по поддержке семей с детьми – это в определенном смысле наглядная расшифровка предложенных поправок в Конституцию. Тех, что о защите детей и уважении к человеку труда. Напомним, общероссийское голосование перенесено. Владимир Путин заявил, что состоится оно, когда специалисты будут полностью уверены в окончательной победе над коронавирусом.

СЧИТАЛКА «КП»

Семья с двумя детьми

У Александра и Марии Ивановых двое детей: старшему сыну Максиму недавно исполнилось 6 лет, а дочке Ане 2 годика. Из-за коронавируса фирма, где работал глава семейства, вынуждена была закрыться, и он потерял работу. Без его зарплаты Ивановы оказались в категории малообеспеченных семей. На какую поддержку от государства они могут рассчитывать?

- 12 130 рублей – пособие по безработице для отца

- 5 000 рублей – пособие на ребенка до 3 лет

- 5 500 рублей – пособие на ребенка от 3 до 7 лет

- 6 000 рублей (по 3 тысячи на ребенка) – пособие на несовершеннолетнего члена семьи

Итого: 28 630 рублей.

Сумма немаленькая: средняя зарплата во многих регионах страны меньше. В Орловской или Саратовской области средняя получка – порядка 27 тысяч.

Семья с тремя детьми

5-летний Миша Петров ходит в детский сад, его старший брат Артем уже учится в 5 классе, а младший Витя только на днях отметил первый в жизни день рождения. Праздник омрачила новость с работы матери семейства Марины Петровой – ее уволили. Но прикинув, сколько им положено по новым правилам, Петровы грустить перестали.

- 12 130 – пособие по безработице для матери

- 5 000 рублей – пособие на ребенка до 3 лет

- 5 500 рублей – пособие на ребенка от 3 до 7 лет

- 9 000 (по 3 тысячи на ребенка) - пособие на несовершеннолетнего члена семьи.

Итого: 31 630 рублей.

Эти деньги иногда даже больше, чем родитель получал на бывшей работе. Так, швеям в Вологодской области платят в среднем 21 тысячу рублей в месяц.

В расчетах мы учитывали только федеральные выплаты. Кроме этих денег, каждый регион вправе сам назначать те или иные пособия. И многие этим правом активно пользуются. Так что в реальности суммы будут даже больше.