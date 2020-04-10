Заказываем такси и продукты через мобильное приложение: Пенсионеры рассказали, как живут в условиях карантина

В условиях карантина и распространяющегося по всему миру коронавируса многим из нас пришлось учиться чему-то новому. Сотрудники предприятий, которые раньше все время трудились в офисе, открыли для себя возможность удаленной работы. А пенсионеры, многие из которых не дружили с интернетом и мобильными приложениями, стали активно ими пользоваться.

ВЫЗЫВАТЬ ТАКСИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ОКАЗАЛОСЬ НЕ СЛОЖНО

- Пока в Москве не ввели карантин, о всех премудростях, которые есть в мобильном телефоне, я и знать не знала, - говорит жительница Москвы Нина Чернова. - Живем с детьми в одном городе, но в разных его концах. Сначала дети ко мне на такси приезжали – в город-то сейчас без сильной надобности не выйдешь, говорят, большой риск заболеть этим вирусом. Но время сейчас такое – технологии вокруг, я решила тоже научиться вызывать такси, чтобы к детям наведываться, да и за продуктами ездить. Раньше по телефону все вызывала, а потом мне показали, как это делать через приложение Яндекс.Такси. Очень удобно, правда шрифт мелковат. Вот вчера ехала в машине, водитель Тимур в маске и даже в перчатках был, протер дверную ручку перед началом поездки, антисептик для рук предложил, очень неожиданно – такая забота. А дороги сейчас свободные, поэтому передвигаться на такси и быстро и недорого.

СОСЕДКА НАУЧИЛА ЗАКАЗЫВАТЬ ВСЕ ОНЛАЙН

Другие пенсионеры в изучении смартфонов пошли еще дальше. Освоили онлайн доставку.

- У нас в подъезде молодая девушка-студентка живет. Так она за два дня меня и соседок научила пользоваться интернетом. Думала, что это безумно сложно, а оказалось даже интересно, - говорит пенсионерка Екатерина Плотникова. - Когда начался карантин, я очень переживала, как в магазин за продуктами буду ходить. Я знаю, где мясо всегда свежее, и фрукты с овощами дешевле. А из-за коронавируса, честно говоря, не хочется лишний раз никуда ходить, все такие пожилые люди тяжелее всех переносят это заболевание. Но теперь мы с соседкой заказываем продукты на дом. Очень это интересно – ходить за продуктами через мобильный телефон, ассортимент продуктов в Яндкекс.Лавке большой. Очень быстро все привозят, и за доставку платить не надо.

По словам женщины, самым сложным оказалось привязать карту к мобильному приложению, чтобы оплатить заказ.

- Я долго не понимала, как через телефон деньги за продукты отдать. Придумали же такое. Но девушка, которая учила разбираться с телефоном и приложениями, все мне подсказала и помогла, - делится впечатлениями москвичка.

НЕ ЗРЯ ЗАПИСАЛСЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ

Пенсионеров, подружившихся с техникой, оказалось не мало.

- Еще в феврале я записался на трехмесячные бесплатные курсы для пожилых людей каждые выходные проходили уроки в Москве. Нам там рассказывали, как перестать бояться смартфона и начать пользоваться мобильными приложениями. Помогли сделать почту и завести личный кабинет в различных приложениях. Даже в одноклассниках зарегистрировали меня, - поделился с «КП» пенсионер Константин Дыма. – Из-за коронавируса курсы пришлось прервать. Но полученные за полтора месяца знания пригодились. Выходить сейчас на улицу в моем возрасте не рекомендуют. Пришлось освоить покупку всего необходимого через телефон. Самое важное – продукты, заказываю через Яндекс.Лавку. Пару дней назад заказал в приложении «ВкусВилла» молоко и макароны. Приехал мой заказ вообще на Яндекс.Такси! А поскольку время все дома провожу, то решил обои в прихожей переклеить. Заказал доставку всего необходимого в Леруа. Даже ездить ни зачем не пришлось, все сами мне доставили опять те же Яндекс.Такси.