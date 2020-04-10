Платья-подушки на голое тело: Бородина, Орлова и другие звезды поддержали модный флешмоб

От всевозможных флешмобов и прямых эфиров у неопытных пользователей соцсетей уже начинает рябить в глазах. Что ни день - то новое развлечение в Инстаграме, призванное разрядить гнетущую обстановку на самоизоляции. А звезды ничего, держатся, ведь многие из них давно уже стали блогерами-миллионниками и не пропускают ни один модный челлендж.

Волна переодеваний по щелчку, подарившая нам Диму Билану в женском боди и Павла Волю в вечернем платье, вроде бы схлынула. Но свято место пусто не бывает, и на смену ей пришел новый флешмоб с подушками вместо платьев - #pillowchallenge.

Одной из первых карантинный наряд примерила ведущая "Дома-2" Ксения Бородина (14,2 млн подписчиков в Инстаграме). Телеведущая надела платье-подушку не только на себя, но и на младшую дочь Теону. Высокие сапоги, черный ремень - и вуаля! - образ готов. В таком виде Бородина собрала 665 тысяч лайков.

borodylia Ксения Бородина в платье-подушке

Коллега Бородиной по телестройке, певица Ольга Орлова (1,9 миллионов подписчиков) украсила платье-подушку роскошным ремнем в стразах, обула туфли на шпильке, накрасила губы яркой помадой, а в руку взяла сочную клубничку, видимо, недвусмысленно намекая на развлечения для взрослых. Ее результат - 78 тысяч лайков.

olgaorlova1311 Ольга Орлова в платье-подушке

Жена известного футболиста Мария Погребняк (1,1 миллион подписчиков) на фоне сплошь белоснежных наволочек выделилась подушкой с алой розой во всю ширину. Ее образ, по единогласному решению блогеров, получился одним из самых стильных. Очки, сумка, часы, роскошные ботильоны - хоть сейчас на обложку глянцевого журнала. Мария собрала 30 тысяч лайков.

mariapoga_ Мария Погребняк в платье-подушке

Посоревноваться с ней в креативе могла бы фигуристка и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова (73 тысячи подписчиков). Во-первых, у нее сразу две подушки с небанальной расцветкой, а во-вторых, еще и шаль на плечах. Итог - почти 3,5 тысячи лайков.

adelina_sotnikova14 Аделина Сотникова в платье-подушке

Две подушки надела и дизайнер женской одежды Белла Потемкина (1,4 миллиона подписчиков). Как заметили ее подписчики, такой простой наряд выглядит ничуть не хуже платьев самой Беллы. Результат - 33 тысячи лайков.

bellapotemkinaofficial Белла Потемкина в платье-подушке

Не осталась в стороне и экс-жена рэпера Гуфа Айза Анохина (2,9 миллиона подписчиков). Ее аксессуар к белоснежному "платью" - черные гольфы и две косички. Лайкнули фото 96 тысяч человек.

aizalovesam Айза в платье-подушке

Впрочем, как ни старались звезды, но один вопрос для пользователей Инстаграма все же остался нераскрытым. Простите, а как все это великолепие смотрится сзади?..