Всему самому светлому и чистому человечество обязано холере, туберкулезу и чуме

У каждой медали есть две стороны. Мы воспринимаем пандемию коронавируса, как бедствие. И это действительно так. Но по иронии судьбы именно великие эпидемии изменили мир к лучшему и создали современную цивилизацию такой, какой мы ее знаем.

Чума: да здравствует мыло душистое!

Юстинианова чума (551 - 558) выкосила в Европе почти 100 миллионов человек. В России жертвами жертвами эпидемии (1654-1655) годов стали около 700 тысяч человек. Великая Лондонская чума, приключившаяся примерно в это же время унесла жизни почти четверти жителей города. Чуму разносили блохи, а практически каждый человек в Средние века представлял собой ходячий зоопарк, где были представлены самые разнообразные насекомые. Причем порядочными свинтусами были представители всех сословий - блохоловки являлись обязательным аксессуаром аристократок, а в роскошном дворцовом комплексе Версаль первые 100 лет отсутствовали туалеты. Они были оборудованы во дворце по распоряжению Людовика XV лишь в 1768 году.

Несколько столетий понадобилось чуме и другим инфекционным заболеваниям, чтобы приучить людей к чистоплотности. В России мода на нее в дворянских кругах пришла вместе с распространением агломанства. Русские денди - а среди пионеров этого движения на Руси был Александр Пушкин, пропагандировали новую модель телесных привычек. Среди них ежедневная смена белья, утренняя ванна, чистая кожа и подмышки без запаха. Для продвинутых аристократов дендизм являлся способом противопоставить себя дурно пахнущему в массе своей высшему обществу.

Несколько столетий понадобилось чуме и другим инфекционным заболеваниям, чтобы приучить людей к чистоплотности.Фото: EAST NEWS

О том, как в среде дворянства укоренялись новые привычки, сохранилось не так много письменных свидетельств, ну разве что знаменитая пушкинская фраза из Евгения Онегина “Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей”. Однако, существует бесценный источник - циркуляры закрытых женских институтов, наиболее известным из которых было Воспитательное общество благородных девиц или Смольный институт. Это были передовые для своего времени заведения по части санитарии и гигиены. Институтский устав предписывал немыслимое - не реже одного раза в 2 недели водить воспитанниц в баню. Попечительница этих учреждений императрица Мария Федоровна вдова Павла I утвердила нормы: два раза в неделю воспитанницам меняли нательное белье, постельное - два раза в месяц. На чистюль смотрели косо. Когда в 1840-х годах Главный совет Ведомства императрицы Марии выступил с инициативой оборудовать в корпусах душевые и ванные комнаты Николай I наложил резолюцию “Эта статья Мне кажется лишней и прихотливой”. Ванны в Смольном институте появились лишь в 1898 году. Надо сказать, что даже к концу XIX века привычка мыться не стала повсеместной. В конце XIX века петербургский врач-гигиенист Александр Вирениус, инспектируя закрытые учебные учреждения писал: “... в общем 47,5%, то есть менее половины учащихся пользуются баней, а остальные или годами в нее не ходят, или ходят в редкие сроки”.

Лишь к середине ХХ века современные нормы личной гигиены получили массовое распространение.

Холера “создала” современные города

Великие мегаполисы прошлого представляли собой жалкое зрелище: скученность, антисанитария - идеальные условия для распространения холеры. Власти боролись с заболеванием, опустошающим города, с помощью карантинов. А крестьяне, которые потеряли возможность выезжать на заработки, устраивали холерные бунты (так это было в России в 1830-31 годах). В Нью-Йорке в 1832 году результате эпидемии погибло 3515 человек из 250 000. Для сегодняшнего 8-миллионного города это эквивалентно гибели 100 000 человек.

Холера беспрепятственно собирала свою дань до тех пор пока во время лондонской эпидемии 1854 года лондонский врач Джон Сноу установил, что причиной болезни является зараженная питьевая вода. Он обратил внимания, что работники пивоваренного завода, которым разрешали пробовать продукт на рабочем месте (поэтому они почти не пили воду) оказались не подвержены болезни. Тогда он нанес все случаи заболевания на карту и обнаружил, что большинство жертв брали воду из общественного насоса в районе Сохо. Выяснилось, что колодец соседствовал с уличным сортиром, в который мама больного холерой ребенка выбросила грязный подгузник. Этот эпизод положил начало великой санитарно-гигиенической революции. Холера подтолкнула власти к идее современных мегаполисов - городов с централизованной системой городского водоснабжения и канализации, вывозом мусора и отсутствием трущоб.

Похороны жертв холеры в Санкт-Петербурге, 1908 г.Фото: EAST NEWS

Кстати, именно холера и подобные ей болезни в определенной степени помогли преодолеть социальное расслоение и кастовую структуру общества. Долгое время при первых признаках эпидемии представители аристократии и состоятельные слои населения бежали из города в свои имения, рассчитывая там пересидеть тяжелые времена. Представителям низов предоставлялось право вымирать в загрязненных и перенаселенных городах - именно плебеи считались виновниками эпидемий, потому что болезни вспыхивали в бедных кварталах. Но с началом промышленной революции и ростом трудовой мобильности населения выяснилось, что социальные барьеры вовсе не являются преградой для вирусов и бактерий. А длительный карантин разорителен и приводит торговлю в упадок. Куда дешевле правильная организация городов и выравнивание уровня жизни горожан, чтобы даже бедняки имели возможность соблюдать элементарные санитарно-гигиенические правила.

Урок холеры в том, чтобы не смотреть на социальную группу людей, среди которых свирепствует болезнь, как на виновников. В ХХ веке мы повторили этот опыт с ВИЧ-инфекцией, - говорит профессор Дэвид Хо, основатель и главный исполнительный директор Центра исследования СПИДа имени Аарона Даймонда. - Точно так же причина заболевания была неизвестна, первыми жертвами были представители специфической касты - белые мужчины-геи и с ними обращались, как с изгоями. Первая реакция общества - клеймить жертв и обвинять в болезни их образ жизни. Но ученые понимали, что болезнь не ограничится гомосексуалистами и станет угрозой для всех.

Эффективные меры медиков, которые помогли оценить масштаб угрозы и ограничить распространение ВИЧ - это в какой-то мере результат общественного прозрения более чем полуторавековой давности. Нынешние сверхмеры по по борьбе с коронавирусом (хотя в основном он опасен пожилым людям) - тоже отчасти родом из прошлого опыта, когда стало окончательно ясно, что для болезни нет привилегированных сословий.

Туберкулез и “Чисто, как в трамвае”

В конце 19 века в мире от туберкулеза умирал каждый седьмой человек. Открытие немецкого врача Роберта Коха, который обнаружил, что виновники болезни - бактерии, привело к отмиранию множества привычек, способных передавать чахотку. Например, хлебать щи из одной посуды, что в крестьянской среде было обычным делом. Или пить из одного стакана. Один из вариантов брудершафта, который был популярен в студенческой среде, заключался в том, чтобы пустить по кругу суповую чашу, наполненную алкоголем. Таким образом все участники возлияния становились между собой на “ты”. Такой обычай описан у Льва Толстого в повести “Юность”.

Под флагом антитуберкулезной компании в начале ХХ века развернулась борьба с привычкой плевать на улицах и в общественным местах. Помните знаменитую фразу Шарикова из “Собачьего сердца” брошенную профессору Преображенскому: “Да что вы всё: то не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даёте?” Трамвай не нравился Шарикову потому что там повесили таблички “Плевать запрещено”. Для его современников такие ограничения были в диковинку и вызывали законное раздражение. Но со временем, плевать не только в общественных местах, но даже на улицах - стало дурным тоном.

Чему нас научит коронавирус?

Уже сейчас принято считать, что отомрет такой обычай, как здороваться за руку или мода целовать друг-друга при встрече, распространенная среди девушек. Возможно, привычка носить маски переживет коронавирус и возродится дворянский обычай надевать перчатки на улице. Не исключено, что функции автоматического открывания дверей и голосового управления лифтом (чтобы не трогать дверные ручки и кнопки) станут обязательными. Но одно, на мой взгляд очевидно: эта пандемия должна вернуть высокий статус профессии врача. Выяснилось, что от коронавируса не могут защитить не ядерные боеголовки, ни самая передовая в мире экономика, ни всесильные чиновники. Наверное, у нас в обществе почему-то возникли неверные представления о том, что в жизни главное, а что второстепенное. Коронавирус все расставит по своим местам.